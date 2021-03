Spełniona kobieta to szczęśliwa kobieta

WYRZUĆ NEGATYWNE EMOCJE

Elżbieta Kowalewska: Miejsce kobiety jest dokładnie tam, gdzie jest ona szczęśliwa. Miłość, szacunek i lojalność to nie są jakieś bonusy. To podstawowe elementy zdrowej, partnerskiej relacji z ukochaną osobą. Szczerość i zaufanie należą się nam w przyjaźni. Zasługujemy na to, co najlepsze. Jeśli w to uwierzymy, przestaniemy zadowalać się półśrodkami i docenimy zalety zdrowej asertywności. Będziemy na najlepszej drodze do samoświadomości — rozpoznania i zrozumienia swoich potrzeb. W życiu zawsze kieruję się pewnymi zasadami. Każdy z nas szuka różnych dróg do osiągnięcia celów i czasem gubi się, podejmując nowe decyzje, wszyscy chcemy czuć się potrzebni i kochani. Potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, ciepła i nadziei w trudnych chwilach. Trzeba kierować się sercem, ale mieć na uwadze rady przyjaciół. Jeśli kogoś wkurza to, co robisz, a tobie sprawia przyjemność, to czym się przejmujesz? Wyrzuć z głowy negatywne emocje i nie daj innym wchodzić z butami w twoje życie.

TO JEST MÓJ CZAS

Krystyna Polejewska: Odkąd jestem na emeryturze, żyję pełnią życia i jestem szczęśliwa. Starość nie musi kojarzyć się z odrzuceniem, ułomnościami, kalectwem, smutkiem i niechęcią do życia. Może być tak piękna, jak młodość. Jest to jeden z etapów życia, który powinniśmy przeżyć jak najlepiej. Starość czeka przecież każdego. Nie może być pojęciem pejoratywnym. Przeciwnie, powinna wiązać się z szacunkiem i poszanowaniem. Starsi ludzie często żyją na uboczu. Czują się niepotrzebni, niechciani, zepchnięci na margines życia. Ukrywają się przed światem, czują się bezbronni w swoich ułomnościach, słabościach i niezauważeni. Młodzi pędzą, są w ciągłym biegu. Przechodzą obok starszych, nie zauważając ich. Dopóki sami się starymi nie staną. Uważam, że jesień życia powinno się spędzić na spełnianiu swoich marzeń i spełnianiu się. Zawsze marzyłam o podróżach i udało mi się już dwa razy pojechać na wczasy za granicę. Pracując i wychowując dzieci, nie miałam czasu na czytanie książek, spotkania z koleżankami, wyjścia do kina. Teraz korzystam z tego, ile mogę. Mam czas na staranny makijaż, na spacery. Teraz jest mój czas i zamierzam go dobrze wykorzystać.

PIERWSZY LOT SAMOLOTEM

Janina Korościk: Starość może być piękna. Wbrew temu, co myślą inni, na przekór światu, który goni za młodością. Wiedzą o tym seniorzy, którzy decydują się wyjść z domu i spotykać w klubach seniora. My w naszym klubie nie nudzimy się nigdy. Organizujemy spotkania, wieczorki taneczne, wycieczki, jeździmy na wczasy. W czasie pandemii wiele się zmieniło, jednak wierzymy, że wkrótce będziemy znów prężnie działać. Razem spełniamy swoje marzenia, rozwijamy pasje. Ten czas bardzo nas zintegrował, umocnił w działaniach i spowodował, że funkcjonujemy jak jedna wielka rodzina. Mamy wiele pięknych wspomnień i jeszcze wiele marzeń do zrealizowania. Wciąż mamy nowe pomysły. Chętnie włączamy się w różne akcje charytatywne. W wieku 64 lat po raz pierwszy leciałam samolotem. Marzeniem moim było zobaczyć Włochy i dwa lata temu udało mi się to marzenie zrealizować. Spełniłam się jako matka, babcia, pracownik. Teraz odnajduję swoje pasje i realizuję je. Jestem naprawdę szczęśliwa i dumna z siebie.

MOJE NAJWIĘKSZE SZCZĘŚCIE

Małgorzata Jaroszewska: Uważam, że pierwszym krokiem do bycia kobietą szczęśliwą jest... pokochanie siebie. Musisz czuć się dobrze sama ze sobą, nie mieć sobie do zarzucenia, że mogłaś dla siebie zrobić więcej. Myślę, że kobieta szczęśliwa musi być kobietą spełnioną. Składają się na to macierzyństwo, zadowolenie z życia osobistego i rodzinnego. Natomiast sukces zawodowy wiąże się z realizacją planów i pasji. Ja czuje się spełniona. Moja rodzina to moje największe szczęście. Jestem dumną mamą trójki dzieci i 4 wnuków. To moje największe szczęście.

POMAGAM, PODRÓŻUJĘ I GOTUJĘ

Bożenna Skowron: Kobieta spełniona jest zadowolona z siebie i swojego życia. Ma marzenia i odwagę do ich realizacji. Wierzy w siebie i swoje możliwości, ufa swojej mądrości i wie, że w życiu nigdy nie jest za wcześnie, ani za późno. To kobieta, która ma apetyt na życie i jest otwarta na nowe doświadczenia. To osoba, która ma siłę do pokonywania trudności, ale daje sobie prawo do słabszych dni. Kocha siebie i swoich najbliższych. Czuje się kochana. Ma swoje pasje i swoje radości. To kobieta, która czuje się piękna i wie, że jest ważna. Czy czuję się kobietą szczęśliwą? Oczywiście, że tak! Mam wspaniałą rodzinę: męża i dzieci. Praca zawodowa daje mi wiele satysfakcji, natomiast pasje pozwalają na rozwijanie się i czerpanie radości tworzenia. Uwielbiam rękodzieło, tworzę z kawałków drewna, papieru i innych materiałów różne kompozycje, które zdobią mój dom i biuro. Część prac przeznaczam na aukcje charytatywne. Cieszy mnie, że pieniądze z ich sprzedaży pomagają innym ludziom. Uwielbiam podróżować i eksperymentować w kuchni. Każdego dnia zasypiam z uśmiechem na ustach, bo jestem naprawdę szczęśliwa.

