Dotrzymują przysięgi małżeńskiej złożonej ponad 50 lat temu

Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin. To ponad pół wieku nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy!

Mirosława i Kazimierz Żyra pobrali się 31 stycznia 1970 roku. Poznali się na jednej z zabaw tanecznych. Mieszkają w Świętajnie. Mają dwóch synów i 3 wnuków. Od 2003 roku oboje są na emeryturze. Pan Kazimierz uwielbia wędkować i majsterkować, natomiast pani Mirosława czyta książki, rozwiązuje krzyżówki i od 10 lat śpiewa w miejscowym chórze.

- Żeby stworzyć szczęśliwy i dobry związek trzeba dużo rozmawiać. Wtedy łatwiej jest się zrozumieć i iść na kompromis - tłumaczą małżonkowie. - My nigdy nie mamy czasu na nudę. Uważamy, że są to najlepsze nasze lata.

Pięćdziesiąt lat od tamtej chwili, mamy wielką przyjemność i zaszczyt móc pogratulować Państwu tej pięknej rocznicy, jaką są Złote Gody. Wspólnie przeżyte lata z pewnością obfitowały w wiele wspaniałych momentów, ale także w trudne doświadczenia. Są Państwo wzorem do naśladowania oraz zachętą dla innych małżeństw, a także dowodem na trwałość związku małżeńskiego i możliwość szczęśliwego, długoletniego pożycia!