78-latek zderzył się z szynobusem. 40-letni pasażer pociągu okazał się poszukiwany

Ze wstępnych ustaleń wynika, iż 78-letni kierowca Hondy nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i wjechał wprost pod nadjeżdżający szynobus. Na szczęście nic mu się nie stało. W trakcie legitymowania pasażerów pociągu okazało się, że 40-letni mieszkaniec woj. dolnośląskiego poszukiwany jest przez sąd w Złotoryi. Miał on do odbycia karę 2 lat pozbawienia wolności za przestępstwo znęcania się nad rodziną.