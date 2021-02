19-letni oszust podejmował pieniądze z bankomatu Blikiem

Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą szczycieńskiej komendy, zatrzymali 19-latka podejrzanego o popełnienie szeregu oszustw internetowych. Sprawca przy użyciu fikcyjnych kont, utworzonych na jednym z portali społecznościowych, oferował sprzedaż przedmiotów, za które pobierał należność, jednak produkty te po dokonanej transakcji nie trafiały do ich nowych właścicieli.

Do zatrzymania 19-letniego mieszkańca Szczytna doszło w środę (03.02.21r.) tuż przed godziną 01:00 w nocy na ulicy Pasymskiej w Szczytnie. Zatrzymanie mężczyzny to zwieńczenie ciężkiej, wytężonej pracy operacyjnej funkcjonariuszy z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą. Zespół ten od dłuższego czasu prowadził działania ukierunkowane na ustalenie i zatrzymanie sprawcy podejrzanego o dokonanie szeregu oszustw dokonanych na szkodę kilku, a może nawet kilkunastu pokrzywdzonych.

Jak ustalili szczycieńscy funkcjonariusze 19-latek utworzył, za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych, fikcyjne konta podając fałszywe, zmyślone przez siebie dane. Następnie, w okresie od 22.09.20r. do dnia zatrzymania, oferował na sprzedaż potencjalnym klientom przedmioty, których w rzeczywistości nie posiadał. Były to m. in. słuchawki bezprzewodowe, telefony komórkowe oraz różnego rodzaju części samochodowe. Po zaakceptowaniu transakcji zainteresowany klient wysyłał „sprzedawcy”6-cyfrowy kod Blik, a 19-latek wbijał go w dowolnie wybranym bankomacie i wypłacał pieniądze. Na tym handel się kończył, gdyż oszust nie wysłał nowemu właścicielowi zakupionego produktu i nie odbierał już więcej telefonu.

19-letni mieszkaniec Szczytna na chwilę obecną usłyszał 6 zarzutów, z czego 5 za popełnione przez siebie oszustwa internetowe i jeden za próbę dokonania takiego przestępstwa. Jeżeli przypuszczenia mundurowych potwierdzą się to pokrzywdzonych osób w wyniku jego nieuczciwego działania zgłosi się, do szczycieńskiej jednostki, więcej.

W miniony piątek (05.01.21r.) Prokuratura Rejonowa w Szczytnie zastosowała wobec niego, celem zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego, dozór policyjny.

Za popełnione przestępstwa 19-latkowi grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci informują, aby nie paść ofiarą takiego oszustwa należy:

• stosować dwuskładniowe uwierzytelnienie swoich kont społecznościowych (wówczas o wiele trudniej przejąć nasze konto – zalogowanie się wymaga potwierdzenia sms-em)

• potwierdzać tożsamość „znajomych”, którzy piszą do nas przez internetowe komunikatory – najlepiej zadzwonić do takiej osoby. Wykonanie takiego połączenia zajmie nam kilkadziesiąt sekund, a tym samym zyskamy pewność, że nasz znajomy rzeczywiście jest w potrzebie i to właśnie jemu - a nie oszustowi - przekazujemy pieniądze

• sprawdzać dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej (przestępca nie skorzysta z kodu, dopóki nie potwierdzimy transakcji na naszym telefon

Źródło: KPP w Szczytnie