Miłość, która przetrwała ponad pół wieku

Każda miłość jest podróżą w głąb siebie, każde małżeństwo jest odwagą wspólnego kroczenia przez wyboje i zakręty, a każda decyzja ma konsekwencje. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego jest okazją do odnowienia przysięgi i wspomnień.

Złote gody to niezwykłe święto, obchodzone w naszej polskiej tradycji szczególnie uroczyście. Aby na nie zasłużyć trzeba wytrwać w jednym związku, w małżeństwie 50 lat, a więc przeszło 18 tysięcy nocy i dni. Wspólne pół wieku to wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych ludzi, którzy instytucję małżeństwa postrzegają dziś inaczej.

Teraz wielu boi się odpowiedzialności za drugiego człowieka. Młodzi niechętnie zawierają związki małżeńskie i zakładają rodziny. Przykład życia tej pary pozwala zburzyć wszystkie obawy. Są oni dowodem tego, że wbrew wszelkim przeciwnościom losu, przysięgi małżeńskiej można dochować, że idąc przez życie we dwoje, wiernie dzieli się każdy sukces i radości, ale też każdy smutek i niepowodzenie.

Państwo Weronika i Stanisław Mikoda związek małżeński zawarli 31 maja 1970 roku. Poznali się w Bartoszycach, gdzie pan Stanisław odbywał służbę wojskową.

Miłość Na świecie pojawiło się dwóch synów. Dziś są już dziadkami 5 wnuków i 1 prawnuka. Od 5 lat mieszkają w Świętajnie. Czas na emeryturze spędzają na czytaniu książek.

- Najważniejsza jest miłość między dwojgiem ludźmi - mówią. - Ważne jest zrozumienie i to, by się po prostu zgrać. Szczęśliwe małżeństwo to miłość i szacunek, lojalność i zaufanie.

Z okazji tak pięknego Jubileuszu pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, spokoju, rodzinnego ciepła, miłości bliskich oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia!

Joanna Karzyńska