21-letni motocyklista wjechał w rowerzystów. 6-latek trafił do szpitala

Wiosną na drogach możemy zauważyć większą liczbę kierujących jednośladami oraz osób korzystających z urządzeń transportu osobistego lub wspomagających ruch. Dlatego kierujemy apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego o wzajemny szacunek i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Szczycieńscy policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego z udziałem rowerzystów, którego sprawcą był motocyklista.

Oficer dyżurny szczycieńskiej jednostki podczas pełnionej służby na stanowisku kierowania otrzymał zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego w miejscowości Rudka.

Na miejsce zostali wysłani funkcjonariusze drogówki, którzy po przybyciu na miejsce ustalili, że na prostym odcinku drogi kierujący motocyklem marki Yamaha 21-latek nie zachował bezpiecznego odstępu od rowerzystów i uderzył w nich. 36-letnia mieszkanka gminy Szczytno oraz kierujący motocyklem nie odnieśli obrażeń wymagających pomocy medycznej. Natomiast 6-letni chłopiec został przewieziony do szpitala, gdzie po przeprowadzeniu badań okazało się, że odniesione przez niego obrażenia nie wymagają dalszej hospitalizacji. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Mundurowi zatrzymali prawo jazdy 21-letniego mieszkańca gminy Rozogi. Szczycieńscy policjanci prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.

Kierujemy apel do wszystkich kierujących jednośladami, takimi jak rower, motocykl, czy motorower. Włączając się do ruchu należy zadbać o stan techniczny swojego pojazdu, a przede wszystkim o oświetlenie, gdyż dzięki niemu będziemy widoczni dla innych uczestników drogi. Ponadto należy zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na to, co się dzieje na drodze. Pamiętajmy, że kierujący samochodem posiada osłonę podczas zderzenia w postaci karoserii, natomiast kierujący jednośladem nie posiada takiej ochrony, co jest szczególnie niebezpieczne podczas zdarzeń. Przypominamy, że każdy uczestnik ma prawo korzystać z drogi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, dlatego należy okazywać sobie wzajemny szacunek.

