Znęcali się nad swoimi bliskimi

We wtorek (15.04.2025 r.) szczycieńscy policjanci zatrzymali trzech sprawców przemocy domowej. Mężczyźni stosowali przemoc wobec najbliższych osób, z którymi zamieszkiwali. Na takie zachowania nie ma przyzwolenia w polskim prawie, o czym przekonali się sprawcy tych czynów. Kierujemy apel do osób doznających przemocy, że nie warto chronić bliskiej osoby, która krzywdzi. Należy dbać o swoje dobro oraz osób małoletnich, które jest zagrożone w takich przypadkach.

Przed godziną 11:00 oficer dyżurny szczycieńskiej Komendy otrzymał zgłoszenie od 13-letniego chłopca, który zgłosił, że jego starszy brat awanturuje się i próbuje wejść do zamieszkiwanej przez niego i jego mamę części budynku. Chłopiec był sam w domu, dlatego wezwał pomoc. Na miejscu natychmiast pojawił się policyjny patrol, który ustalił, że 26-letni mieszkaniec gminy Szczytno od kilku miesięcy stosuje wobec niej przemoc psychiczną, a także niszczy jej rzeczy osobiste oraz sprzedaje je. Mężczyzna w przeszłości dopuszczał się takich czynów wobec swojej matki, dlatego został zatrzymany i przewieziony do jednostki w Szczytnie. Wobec 26-latka zastosowano nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania oraz zakazy zbliżania się do pokrzywdzonych członków rodziny oraz kontaktowania się z nimi. Kryminalni przedstawili mu także zarzut popełnienia przestępstwa znęcania się nad osobami najbliższymi, na który odpowie niebawem przed sądem.

Po południu dzielnicowy interweniował w sprawie stosowania przemocy przez 39-letniego mieszkańca Szczytna wobec swojego ojca. Mężczyzna groził 73-letniemu ojcu pozbawieniem życia, a także stosował inne formy przemocy psychicznej wobec niego. Mężczyźnie przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 207 Kodeksu Karnego. Ponadto prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. 39-latek musiał opuścić także miejsce zamieszkania oraz obowiązują go zakazy zbliżania się do ojca i kontaktowania się z nim.

Wieczorem funkcjonariusze interweniowali w jednym z domów na terenie gminy Świętajno, gdzie miał się awanturować nietrzeźwy mężczyzna. Podczas przeprowadzonej interwencji mundurowi ustalili, że od ponad 20 lat syn stosował przemoc fizyczną i psychiczną wobec swoich rodziców. 45-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, a następnie usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa znęcania się nad 76-letnią matką i 83-letnim ojcem. Mężczyzna ponadto musiał opuścić dotychczas zamieszkiwany dom, a także nie może zbliżać się do pokrzywdzonych członków rodziny. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Szczytnie wydał postanowienie o zastosowaniu wobec sprawcy środka zapobiegawczego w postaci policyjnego dozoru.

