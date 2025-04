Szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla prezydentów miast, burmistrzów i wójtów Warmii i Mazur

Uroczystego otwarcia szkolenia i przywitania przybyłych prezydentów miast, burmistrzów i wójtów z województwa warmińsko-mazurskiego dokonała insp. dr Monika Porwisz – Zastępca Komendanta-Prorektor Akademii Policji w Szczytnie. Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Kuriata – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.Po oficjalnej części uczestnicy przystąpili do zajęć teoretycznych, które prowadzone były przez dwa dni szkoleniowe. Wysłuchali oni wykładów Pani dr. hab. Agaty Tyburskiej, Pana dr. Tomasza Łachacza oraz nadkom. dr. Adama Płaczka. W toku prelekcji omówiono problematykę przygotowania i planowania w ochronie ludności i obronie cywilnej oraz współdziałania we wskazanym zakresie.Dodatkowo poruszono kwestie m.in. zasobów ochrony ludności, planów ewakuacji ludności, ochrony dóbr kultury czy też budowania społecznej odpowiedzialności. Przedstawiono obowiązki i możliwości organu ochrony ludności (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie inicjowania i rozwijania współpracy ze środowiskiem lokalnym w celu ochrony ludności. Podczas wykładu zasygnalizowano także problematykę ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych, akcentując wybrane kwestie związane z zarządzaniem kryzysowym. Omówiono również zagadnienia dotyczące organizacji pierwszej pomocy.Drugi dzień wykładów poświęcony był Systemowi Bezpiecznej Łączności Państwowej, ustanowionego treścią ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, oraz stanom nadzwyczajnym. Swoje prelekcje wygłosili: mł. insp. dr Robert Czerniawski oraz podinsp. dr Jarosław Sikora.Prezydenci miast, burmistrzowie oraz wójtowie z województwa warmińsko-mazurskiego w trakcie zajęć praktycznych na symulatorze działań Policji w sytuacjach kryzysowych doskonalili umiejętności podejmowania decyzji w przypadku wystąpienia nagłej sytuacji kryzysowej. Ćwiczący pod okiem wykładowców z Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem Publicznym musieli wypracować właściwe algorytmy postępowania na miejscu wystąpienia takich zdarzeń jak: komunikacyjny wypadek masowy z udziałem cysterny z niebezpiecznymi substancjami, katastrofa budowlana czy wyciek niebezpiecznych substancji do rzeki. Mieli również za zadanie przeprowadzić ewakuację dużej liczby ludności przy zastosowaniu odpowiednich sił i środków, zachowując jednocześnie stosowane zasady bezpieczeństwa.Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami postępowania w przypadku zdarzeń z dużą ilością osób poszkodowanych. Ćwiczyli segregację osób rannych metodą START oraz zaopatrywanie stanów bezpośredniego zagrożenia życia, takich jak tamowanie krwotoku masywnego z kończyn za pomocą opaski uciskowej czy udrażnianie dróg oddechowych z wykorzystaniem rękoczynów oraz pozycji bezpiecznej. Podsumowaniem zajęć było uczestnictwo w symulacji wypadku masowego (wybuchu w urzędzie gminy). Uczestnicy udzielali pomocy, ewakuowali rannych oraz organizowali punkty zbiórki rannych.Osoby biorące udział w szkoleniu podkreślały jak wielką wagę pełni połączenie teorii z praktyką. Zrozumienie i utrwalenie przekazywanych treści ułatwiły specjalistyczne narzędzia oraz sytuacje stresowe, w których znaleźli się uczestnicy podczas symulacji. Wymagały one w szczególności umiejętności pracy w zespole, koordynacji działań i skrupulatności. Ćwiczący wskazywali, że szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej powinny stanowić stały punkt corocznego doskonalenia.