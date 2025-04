Policjanci w czasie wolnym od służby zatrzymali nietrzeźwego kierującego w Warchałach

Oficer dyżurny szczycieńskiej jednostki otrzymał zgłoszenie od czterech funkcjonariuszy Policji, którzy zatrzymali nietrzeźwego kierującego w Warchałach. Na miejsce został wysłany patrol szczycieńskiej drogówki, który potwierdził zgłoszenie. Interweniujący mundurowi ustalili, że zgłaszający zauważyli mężczyznę, który wypił alkohol w postaci wódki. Następnie mężczyzna ten kierował pojazdem osobowym marki Volkswagen. Funkcjonariusze uniemożliwili mu dalszą jazdę i zabrali kluczyki, a następnie zadzwonili pod numer alarmowy 112.

Sprawcą interwencji był 48-letni mieszkaniec gminy Jedwabno, który podczas badania alkomatem „wydmuchał” prawie 1,5 promila alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu jego danych osobowych w policyjnych systemach teleinformatycznych okazało się, że obowiązywały go dwa zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sprawcy przestępstwa z art. 178a Kodeksu Karnego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast przestępstwo z art. 244 kk zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

St. sierż. Dawid Torbus z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, sierż. Magdalena Borowa z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, sierż. Monika Hałasiewicz i sierż. Cyryl Urbańczyk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu odbywali szkolenie w Akademii Policji w Szczytnie. Po zakończonych zajęciach zachowali czujność oraz wykazali się spostrzegawczością zatrzymując nietrzeźwego kierującego, który stwarzał niebezpieczeństwo dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego. Gratulujemy koleżankom i kolegom, którzy swoją postawą udowodnili, że „policjantem jest się cały czas, a nie tylko bywa.”

(ep)