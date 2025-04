Poszukiwany mieszkaniec gminy Kętrzyn usłyszał zarzuty i trafił do zakładu karnego

Przejażdżka samochodem poszukiwanego mieszkańca gminy Kętrzyn zakończyła się pobytem w zakładzie karnym. Mężczyzna usłyszał także dwa zarzuty popełnienia przestępstw, gdyż złamał on sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a także posiadał przy sobie środki odurzające.

Policjanci ze szczycieńskiej patrolówki w poniedziałek (31.03.2025 r.) patrolowali rejon miejscowości Kamionek. Około godziny 9:00 mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej pojazd osobowy marki Volkswagen. Za kierownicą siedział 28-letni mieszkaniec gminy Kętrzyn, który miał sporo „na sumieniu”.

Podczas przeprowadzanej kontroli mundurowi sprawdzili dane osobowe mężczyzny w policyjnych systemach teleinformatycznych. Okazało się, że 28-latek nie powinien kierować pojazdem, gdyż obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który został wydany na okres 3 lat. Ponadto mieszkaniec gminy Kętrzyn był poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Szczytnie w celu odbycia zasądzonej kary 147 dni pozbawienia wolności za popełnione przestępstwo posiadania środków odurzających. Mężczyzna był także poszukiwany w celu odbycia kary o łącznym wymiarze 38 dni pozbawienia wolności. Jest to kara zastępcza za nieuregulowanie grzywien nałożonych za popełnione wykroczenia. Dodatkowo kierujący posiadał przy sobie nielegalną substancję w postaci białego proszku, która po przeprowadzeniu badań okazała się być metamfetaminą.

Policjanci zatrzymali 28-latka i osadzili go w policyjnym areszcie. Kryminalni po zebraniu materiałów dowodowych w tej sprawie przedstawili podejrzanemu zarzuty popełnienia przestępstw niestosowania się do orzeczonego środka karnego oraz posiadania substancji psychotropowych. Następnie mieszkaniec gminy Kętrzyn został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności.

