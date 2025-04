Poszukiwani mieszkańcy powiatu zostali zatrzymani i trafili do zakładów karnych

W piątkowe popołudnie (28.03.2025 r.) oficer dyżurny szczycieńskiej jednostki został poinformowany o kradzieży, do której doszło w jednym z supermarketów na terenie Szczytna. Na miejsce został wysłany policyjny patrol, który potwierdził zaistniałą sytuację. Pracownik ochrony ujął 47-letnią mieszkankę Szczytna, która dokonała kradzieży alkoholu i próbowała opuścić sklep. To nie była pierwsza taka sytuacja, dlatego też mundurowi postanowili sporządzić dokumentację, która zostanie przekazana do Sądu Rejonowego w Szczytnie. Podczas sprawdzenia danych osobowych uczestników interwencji w policyjnych bazach danych okazało się, że sprawczyni interwencji jest poszukiwana na podstawie nakazów doprowadzenia wydanych przez Sąd Rejonowy w Szczytnie. Policjanci zatrzymali 47-latkę, która następnie została przewieziona do zakładu karnego. Kobieta odbędzie tam zastępczą karę aresztu o łącznym wymiarze 26 dni za popełnione w przeszłości wykroczenia.

Podczas interwencji został zatrzymany również mieszkaniec gminy Jedwabno, który w niedzielę (30.03.2025 r.) po południu zadzwonił pod numer alarmowy 112. 40-latek pokłócił się ze swoim bratem, jednak przed przyjazdem patrolu policji mężczyźni doszli do porozumienia. Funkcjonariusze w trakcie interwencji sprawdzili dane osobowe uczestników w policyjnych systemach teleinformatycznych. Okazało się, że zgłaszający jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Szczytnie w celu odbycia zasądzonej kary 10 miesięcy pozbawienia wolności za popełnione przestępstwo. 40-latek został przewieziony do wyznaczonego zakładu karnego, gdzie odbędzie wyrok.

Wieczorem policjanci szczycieńskiej patrolówki jadąc ulicą Gdańską w Szczytnie zauważyli znanego im mężczyznę, który był osobą poszukiwaną. Mundurowi wylegitymowali mieszkańca gminy Szczytno i potwierdzili, że 35-latek był poszukiwany na podstawie nakazów doprowadzenia wydanych przez szczycieński wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Następnie został przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi łącznie 210 za popełnione wykroczenia oraz przestępstwo.

(ep)