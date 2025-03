Podsumowanie działań „Bezpieczny przejazd kolejowy” na terenie powiatu szczycieńskiego

Policjanci ze szczycieńskiej drogówki we wtorek (18.03.2025 r.) przeprowadzili działania „Bezpieczny przejazd kolejowy”, które odbywały się również w pozostałych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Celem akcji było zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonach przejazdów kolejowych oraz zwiększenie świadomości uczestników ruchu drogowego o zagrożeniach związanych z nieodpowiednimi zachowaniami w takich miejscach.

W wyniku działań funkcjonariusze skontrolowali 44 pojazdy oraz ujawnili 22 wykroczenia związane z bezpieczeństwem w rejonach przejazdów kolejowych. Policjanci nałożyli 13 mandatów karnych oraz zastosowali 9 środków oddziaływania wychowawczego w postaci pouczeń. Aż 12 kierujących nie zastosowało się do znaku B-20 „Stop”. Funkcjonariusze ujawnili również inne wykroczenia popełnione przez kierowców i pieszych, takie jak wjazd i wejście za sygnalizator na czerwonym świetle, objeżdżanie opuszczanych i podnoszonych zapór, wjazd na przejazd kolejowy pomimo braku możliwości kontynuowania jazdy, a także omijanie pojazdów oczekujących na otwarcie przejazdu kolejowego.Pamiętajmy, że zderzenie samochodu z pociągiem może mieć bardzo poważne, a nawet i tragiczne skutki. Przeprowadzone działania mają na celu uświadomienie kierowcom i pieszym, jak ważne jest odpowiednie zachowanie w rejonach przejazdów kolejowych. Popełnienie wykroczenia nie wiąże się tylko z konsekwencjami takimi jak mandat karny. To narażenie swojego zdrowia i życia oraz innych osób, dlatego funkcjonariusze apelują o zachowanie rozsądku i stosowanie się do obowiązujących przepisów.(ep)