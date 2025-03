Trwają poszukiwania zaginionej 42-letniej Anny Siemiatkowskiej

Policjanci ze Szczytna prowadzą poszukiwania zaginionej kobiety. Anna Siemiatkowska ostatni raz była widziana 16 marca 2025 roku, gdy wychodziła z domu. Kobieta od tamtej pory nie powróciła do miejsca zamieszkania ani nie nawiązała kontaktu z najbliższymi. Każdy, kto posiada informacje mogące przyczynić się do odnalezienia zaginionej, proszony jest o kontakt z funkcjonariuszami.

Funkcjonariusze z Zespołu do spraw Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie prowadzą poszukiwania zaginionej Anny Siemiatkowskiej. 42-latka w dniu 16 marca 2025 roku nad ranem wyszła z domu i do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania ani nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Trwają czynności mające na celu ustalenie miejsca pobytu mieszkanki Szczytna.

Anna Siemiatkowska ma około 170 cm wzrostu i jest krępej budowy ciała. Ma krótkie czarne włosy oraz piwne oczy. W dniu zaginięcia kobieta ubrana była szarą bluzę z kapturem, bezrękawnik z kapturem w czarnym kolorze, spodnie dresowe koloru czarnego oraz czarne buty sportowe. Kobieta posiadała przy sobie małą czarną torebkę. Na lewym przedramieniu widoczny jest tatuaż zawierający imiona: Anna, Adam, Aleksandra, Krzysztof, Zofia oraz motyw kwiatowy, a na prawym przedramieniu tatuaż przedstawiający twarz kobiety.

Kierujemy apel do każdego, kto może mieć informacje na temat miejsca przebywania zaginionej kobiety, o kontakt telefoniczny pod numerem alarmowym 112. Informacje można również przekazać bezpośrednio Dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie dzwoniąc pod numer tel. (0 47) 73 312 00.

(ep)