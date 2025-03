Niejeden nastolatek mógłby pozazdrościć im energii

Życie starszych osób często nie jest usłane różami. Zdrowie nie takie jak kiedyś, a i w portfelu jakby trochę mniej. Jednak obecni emeryci i renciści nie chcą spędzić jesieni życia w kapciach przed telewizorem. Grupa 60+ to pokolenie ludzi bardzo aktywnych, którzy chcą sięgać po to, co z pozoru może wydawać się zarezerwowane dla młodych osób. Chcą uczyć się języków, być sprawni fizycznie, zwiedzać, surfować w internecie, rozwijać szereg swoich pasji i zainteresowań. Powiedzenie „Starość nie radość” jakoś do nich nie pasuje. Ciągle chcą się spotykać, działać i pomagać. Seniorzy żyją aktywnie i korzystają z wolnego czasu. Nie chcą zamykać się w domu i czekać na śmierć. Teraz nie muszą śpieszyć się z pracy do domu, do dzieci. Teraz mają czas dla siebie. Kiedy widzę uśmiechniętych seniorów na spotkaniach w klubach, to aż serce się raduje. Nie są to ludzie przygnębieni, narzekający na zdrowie, brak pieniędzy i wszelkie przeciwności losu. To osoby, które chcą na emeryturach żyć pełnią życia. Ich postawa dowodzi, że jesień życia wcale nie musi być smutna i przygnębiająca. I za to powinniśmy cenić i wspierać naszych seniorów. Żeby kiedyś móc powiedzieć: „Wykorzystałem każdy moment swojego życia, by być szczęśliwym”!Aktywni seniorzyWspółczesne społeczeństwo staje się społeczeństwem starzejącym się. Obecnie ten proces mocno się dynamizuje, a wskaźniki demograficzne wskazują, że ten trend w najbliższym czasie będzie się nasilał. Dlatego trzeba aktywizować zasoby ludzkie. Aktywni seniorzy mają mniej odczuwalne deficyty zdrowia i większą sprawność psychofizyczną. Regularna aktywność przyczynia się do opóźnienia demencji, choroby Alzheimera i wielu innych chorób o przewlekłym charakterze. Ponadto aktywni seniorzy to osoby wnoszące istotny wkład w rozwój społeczeństwa. Coraz częściej seniorzy spotykają się w klubach seniora, na uniwersytetach trzeciego wieku oraz zapisują się do związków emerytów i rencistów. Najważniejszymi celami takich miejsc jest zapewnienie warunków do przyjemnego spędzania czasu zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz utrzymywanie kontaktów towarzyskich. Podopieczni tych placówek chętnie biorą udział w zajęciach edukacyjnych, nauce języków obcych czy obsługi komputera oraz warsztatach, np. plastycznych lub kulinarnych.— Ruch senioralny w Polsce jest naprawdę żywy i bardzo potrzebny. Ludzie, którzy przechodzą na emeryturę, chcą, by im coś zaproponować, podpowiedzieć. Choć w małych miejscowościach jest zdecydowanie trudniej niż w większych miastach, to zaczyna się coś dziać. Bo my, seniorzy, też potrzebujemy aktywności. Nie chcemy siedzieć w kapciach przed telewizorem! My też chcemy być modni, kolorowi. Nie chcemy nosić wiszących, szaroburych ubrań w za dużych lub za małych rozmiarach. Lubimy o siebie dbać, podobać się, słuchać komplementów. To się z wiekiem nie zmienia. Senior chce, może i powinien być atrakcyjny — mówią seniorzy.Zabawa ostatkowaKlub Seniora w Spychowie zorganizował imprezę ostatkową, na którą zaprosił seniorów ze Świętajna i Rozogów. Uroczystość uświetnił występ seniorów z zespołu teatralnego Thalia, działającego przy stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie. Seniorzy w składzie: Grażyna Zalewska, Halina Pelak, Marlena Krupa, Barbara Sokołowska i Ela Michalska, wystawili sztukę „Kup kota”. Monolog Hanki Bielickiej przedstawiła Ela Michalska. Natomiast Krystyna Pieńkowska ze Spychowa zaprezentowała wiersz „Nauka” Juliana Tuwima. O muzyczną stronę zadbał Aleksy Miszkiel z Ostródy, który zachęcił seniorów do śpiewania i tańców. Były też kalambury przygotowane prze Lilię Grzegorczyk.Biesiada odbyła się przy stołach zastawionych smakowitymi potrawami przygotowanymi przez seniorki ze Spychowa. W rytm skocznej muzyki biesiadnej seniorzy żegnali karnawał. Tańczyli do znanych przebojów zarówno z lat swojej młodości, jak i tych współczesnych. Zabawa była wyśmienita, a niejeden nastolatek mógłby pozazdrościć seniorom energii, pomysłowości i umiejętności w tańcu i zabawie.