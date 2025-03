Poszukiwani mężczyźni nie uniknęli kary i zostali zatrzymani przez szczycieńskich policjantów

Szczycieńscy policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu szczycieńskiego, którzy unikali konsekwencji swoich czynów. Mężczyźni byli poszukiwani przez Sąd Rejonowy w Szczytnie, a jeden z nich dodatkowo przez Prokuraturę Rejonową w Szczytnie. Mieszkaniec gminy Rozogi wraz z mieszkańcem gminy Szczytno trafili do zakładu karnego, gdzie odbędą zasądzone wyroki.

W środę po południu (12.03.2025 r.) policjanci z Posterunku Policji w Świętajnie podczas pełnionej służby udali się do jednej z miejscowości na terenie gminy Rozogi. Pod adresem wskazanym w nakazie doprowadzenia miał przebywać poszukiwany 46-latek. Funkcjonariusze zastali mężczyznę w domu, a następnie go zatrzymali i przewieźli do policyjnego aresztu w jednostce w Szczytnie. Mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Szczytnie, gdyż nie opłacił grzywny wskazanej w treści wyroku za popełnione przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Wymiar sprawiedliwości wymierzył mu zastępczą karę 66 dni pozbawienia wolności.

W czwartkowy ranek (13.03.2025 r.) policjanci pionu kryminalnego szczycieńskiej jednostki zatrzymali 23-letniego mieszkańca gminy Szczytno. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Szczytnie w celu odbycia zasądzonej kary 30 dni aresztu. Ponadto mężczyzna był również poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Szczytnie na podstawie zarządzenia w celu wykonania czynności procesowych.

Mieszkańcy powiatu szczycieńskiego zostali przewiezieni do zakładu karnego, gdzie odbędą zasądzone kary.

(ep)