Zgubiłeś dokumenty? Zastrzeż je, aby uniknąć przykrych konsekwencji

Zagubienie lub zniszczenie dokumentów nie należą do przyjemnych zdarzeń, a mogą spotkać każdego. O ile zniszczenie dokumentów gwarantuje nam, że nikt inny ich nie wykorzysta, tak zagubienie ich może zakończyć się dla nas wieloma nieprzyjemnościami. Obca osoba może wykorzystać je w celach przestępczych, co będzie dla nas wiązało się z szeregiem konsekwencji, które trzeba będzie wyjaśnić. Utratę dokumentu należy zgłosić w urzędzie, w którym został wydany oraz w banku, gdzie zostanie zastrzeżony. Policja przyjmuje zgłoszenia utraty dokumentów w wyniku przestępstwa, jednak w przypadku zagubienia, nie prowadzi czynności.

Zagubione dokumenty najłatwiej zastrzec w banku, a najlepiej w „swoim”, czyli tam, gdzie mamy założony rachunek bankowy. W przypadku, gdy okaże się, że ktoś dokonał kradzieży naszych dokumentów, należy powiadomić o tym fakcie Policję

Nie należy zapomnieć o powiadomieniu urzędu, w którym dokument został wydany, dzięki czemu zostanie wyrobiony nowy. Po zgłoszeniu utraty dokumentów w banku, dane zostaną automatycznie przekazane do Centralnej Bazy Danych, a następnie rozesłane do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowej oraz wielu firm korzystających z systemu Dokumenty Zastrzeżone. Pamiętajmy, że należy to zrobić jak najszybciej, ponieważ dzięki naszej reakcji, przestępcy nie będą mieli możliwości wykorzystać naszych danych.

Najważniejszymi dokumentami, które należy zastrzec po utraceniu są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa i marynarska, dowód rejestracyjny, karta stałego pobytu. Karta płatnicza również powinna zostać zastrzeżona.

Niezastrzeżone dokumenty mogą zostać wykorzystane przez przestępców w celu:

- wyłudzenia kredytów i pożyczek,

- wynajmu mieszkań i pokoi hotelowych, w których można dokonać kradzieży wyposażenia,

- kradzieży wynajętych samochodów lub innych przedmiotów,

- zakładania fikcyjnych firm.