Chciał kupić rower. Stracił ponad 8000 złotych

W poniedziałkowe popołudnie (03.03.2025 r.) do szczycieńskiej Komendy stawili się mieszkańcy Szczytna, którzy zawiadomili policjantów o utracie pieniędzy w wyniku działań oszustów.

W pierwszym przypadku 35-latka opowiedziała policjantom pionu kryminalnego o oszustwie za pomocą jednego z komunikatorów. Sprawca nakłonił nastoletniego syna pokrzywdzonej, aby zeskanował kod QR, w wyniku czego doszło do obciążenia internetowego konta kobiety. W wyniku przestępstwa 35-latka straciła ponad 800 złotych.

Mieszkaniec Szczytna również padł ofiarą oszustów, którzy wyłudzili od niego prawie 8000 złotych. 48-latek podał trzy wygenerowane kody Blik sprawcy, który nakłonił go do tego w trakcie „zakupu” roweru.

Obie sprawy prowadzone są przez szczycieńskich kryminalnych, którzy ustalają dokładne okoliczności zdarzeń w celu namierzenia sprawców.

Przypominamy, że nie należy ufać bezgranicznie obcym osobom, zwłaszcza podczas kontaktów przez Internet. Przestępcy modyfikują swoje sposoby na wyłudzanie pieniędzy, przez co nadal dochodzi do przykrych zdarzeń. Pamiętajmy, że Internet jest nowoczesnym udogodnieniem, jednak nie wszyscy jego użytkownicy są uczciwi i mają dobre zamiary. Do rodziców apelujemy, aby rozmawiać ze swoimi pociechami, które są bardzo ufne i również stają się celem przestępców.

(ep)