Wieża ciśnień w końcu stanie się atrakcją Szczytna?

O tym jak przywrócić do użytkowania takie obiekty jak wieża ciśnień można dowiedzieć się między innymi w Piszu i Giżycku. Wieże w tych miastach po wyłączeniu z użytkowania są nadal ważnym punktem na turystycznej mapie. W Piszu w budynek zainwestował samorząd. W 2013 roku przeprowadzono jego renowację. Obecnie znajduje się tam restauracja i taras widokowy z malowniczą panoramą na miasto. Natomiast w Giżycku wieża to modelowy przykład tego jak osoba prywatna może w taki budynek zainwestować. Po tym jak została wyłączona z użytkowania wykupił ją prywatny inwestor. Została wyremontowana i częściowo przebudowana. Mieszkańcom miasta i licznym turystom służy ponownie od 2007 roku. W jej wnętrzu znajduje się kawiarnia i muzeum, a z punktu widokowego na jej szczycie podziwiać można panoramę miasta.

Miało być pięknie...

Nie wszystkie przykłady inwestycji w podobne budynki są jednak tak chlubne. Tak się składa, że ten najgorszy znajduje się w zasięgu wzroku każdego szczytnianina.

Wystarczy jeden rzut oka na szczycieńską wieżę ciśnień. Znajduje się ona w opłakanym stanie, jest obecnie szpecącą miasto ruiną z niedokończoną przybudówką. Wybudowana w 1908 roku długo służyła miastu. Z czasem została wycofana z użytkowania, a jej stan zaczął się pogarszać. Władze miejskie tłumaczyły, że w budżecie brakowało pieniędzy na jej utrzymanie, stąd też pomysł o jej sprzedaży. Inwestor się znalazł, a wieża zmieniła właściciela za symboliczną złotówkę.

Początkowo wszystko miało być pięknie. Wieża miała zostać odrestaurowana, a obok niej powstać miał apartamentowiec. Wedle początkowych planów nowy budynek miał oplatać zabytkową konstrukcję od strony jeziora. Plany jednak szybko się zmieniły i zamiast łuku powstała pionowa ściana niemal całkowicie zasłaniająca wieżę. Od kilkunastu już lat budowa stoi w miejscu, a wieża niszczeje. Obecnie za wieżę jednak trzeba już zapłacić o wiele więcej niż w 1998 roku. Właściciel chce ją sprzedać za prawie 3 mln złotych.

O tym budynku słychać było tylko przy okazji wszelkiego rodzaju plebiscytów na najgorsze budowlane koszmary. Każdy kolejny burmistrz obiecywał, że zajmie się wieżą. Niestety, nie udało się to żadnej z poprzednich władz.Kilka lat temu, partia "Razem" postanowiła wziąć sprawy w swoje i "zająć się" niszczejącym zabytkiem. Złożyła nawet u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie wniosek o przeprowadzenie kontroli zabytku ze względu na wystąpienie zagrożenia w postaci trwałego uszkodzenia zabytku. "Razem" wskazywało również rozwiązanie prawne — wywłaszczenie.— Naszym zdaniem jedynym wyjściem, aby ten zabytek odzyskał dawny blask, jest przejęcie go przez samorząd — tłumaczyli członkowie "Razem".Wieża jak straszyła, tak straszy. Ale może już niedługo. Burmistrz Stefan Ochman 27 grudnia 2024 roku podpisał przedwstępny akt notarialny dotyczący jej zakupu. Obiekt, sprzedany w 1998 roku za symboliczną złotówkę, ma zostać odkupiony za 2,8 miliona złotych. Decyzja o odkupieniu wieży zapadła podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, gdzie radni wyrazili zgodę na tę transakcję. Szczycieńska wieża ciśnień w Szczytnie zostanie odnowiona, a teren wokół niej zagospodarowany. Podczas ostatniej sesji 27 lutego 2025 roku radni przegłosowali zaciągnięcie 18-milionowej pożyczki. Za uchwałą głosowało 12 radnych, 7 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.Środki na inwestycję zostaną pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy. Miasto już zawnioskowało o dofinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego. Całkowity koszt rewitalizacji szacowany jest na 28 mln zł, z czego 18 mln zł ma być przeznaczone na pierwszy etap prac renowacyjnych. Koszt drugiego etapu wyniesie około 10 mln zł.— TAK! TAK! TAK! Dziś, 27 lutego 2025 roku, na nadzwyczajnej sesji Radni Rady Miejskiej dali zielone światło inwestycji, która odmieni ścisłe centrum naszego pięknego miasta. Dziękuję Wam za poparcie tej idei! Wieża odzyska dawny blask! Przeobrazi się w wizytówkę miasta. W prawdziwą zieloną perłę Szczytna. Uratujemy niszczejący obiekt, a dzięki wprowadzonym rozwiązaniom stanie się on nowoczesnym i służącym mieszkańcom i turystom miejscem. Razem z Zamkiem Krzyżackim i planowanym muzeum stworzą piękną, przyjazną mieszkańcom i turystom przestrzeń, której będą zazdrościć nam inne miasta! Zakasujemy zatem rękawy i bierzemy się do realizacji zadania „Rekultywacji terenu ścisłego centrum Szczytna z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień — napisał na swoim FB Stefan Ochman burmistrz Szczytna.Plany odnowienia wieży prezentują się ciekawie. W projekcie wieży zaplanowano m.in. stworzenie ogrodów wertykalnych, instalację zbiornika na wodę deszczową oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Takie rozwiązania mają przyczynić się do ekologicznego charakteru obiektu i zwiększyć jego atrakcyjność dla odwiedzających.Otoczenie wieży ma również zostać zagospodarowane na parking lub przestrzeń koncertową.Miasto planuje rozpocząć prace renowacyjne już w najbliższych miesiącach. Inwestycja ma przyczynić się do ożywienia gospodarczego i kulturalnego miasta,przyciągając zarówno turystów, jak i inwestorów.Jak zawsze są zwolennicy i przeciwnicy tej inwestycji. Ci, którzy są "za" podkreślają potencjał, jaki niesie ze sobą rewitalizacja wieży dla promocji miasta. Przeciwnicy zaś martwią się obciążeniem finansowym związane z realizacją tego przedsięwzięcia. Czy Szczytno na to stać? Jedno jest pewne, jeśli uda się zrealizować tą inwestycje, Szczytno zyska piękny obiekt, który przez wiele lat straszył i był koszmarną wizytówką miasta.