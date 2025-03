Tragedia na jeziorze. Służby wydobyły z wody ciało mężczyzny

Załamanie się lodu to śmiertelne zagrożenie. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii. Każdego roku policja i ratownicy ostrzegają przed wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne, ale mimo to dochodzi do wypadków.

Tym razem na jeziorze Świętajno, w miejscowości Brajniki w gminie Jedwabno pod mężczyzną załamał się lód. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała kilka godzin.

– Służby wydobyły z wody ciało mężczyzny. Jest to 34-letni mieszkaniec gminy Jedwabno – informuje sierż. Joanna Manelska z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. – Na miejscu wciąż pod nadzorem prokuratora pracują policjanci i strażacy. Trwa ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzenia.

Policjanci apelują, aby nie wchodzić na zamarznięte jeziora, stawy czy rzeki. Zachowajmy zdrowy rozsądek i nie ryzykujmy swojego życia!