Chciała zainwestować w akcje koncernu naftowego. Straciła ponad 25 tysięcy złotych

Do szczycieńskich policjantów zgłosiła się kobieta, która padła ofiarą oszustów. Mieszkanka Szczytna chciała zainwestować w akcje koncernu naftowego, jednak możliwość wzbogacenia się, okazała się być oszustwem. Przestępcy wyłudzili od niej ponad 25 tysięcy złotych

Wielokrotnie przypominaliśmy i apelowaliśmy o dokładne sprawdzanie stron internetowych oraz zachowanie ostrożności podczas inwestowania oszczędności, czy nawet przelewania środków na konta znajomych. Niestety kolejna mieszkanka powiatu szczycieńskiego padła ofiarą oszustów, którzy wyłudzili od niej sporą sumę pieniędzy.

We wtorkowe popołudnie (25.02.2025 r.) do szczycieńskiej Komendy stawiła się kobieta, która zawiadomiła funkcjonariuszy o przestępstwie. Pokrzywdzona 68-latka powiedziała policjantom, że zadzwonił do niej konsultant, który zaproponował jej zainwestowanie oszczędności w akcje koncernu naftowego, dzięki czemu mogłaby sporo zarobić. Cała sytuacja okazała się być kolejną pułapką oszustów.

Mieszkanka Szczytna straciła ponad 25 tysięcy złotych w wyniku przestępstwa. Policjanci pionu kryminalnego wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia celem ustalenia sprawcy.

Nie dajmy się skusić chwytliwym hasłom mówiącym o szybkim zarobku i pomnożeniu zainwestowanych oszczędności. Apelujemy o rozwagę podczas wykonywania operacji finansowych. Oszuści cały czas modyfikują swoje metody, których celem jest wyłudzenie pieniędzy. Nie otwierajmy nieznanych linków oraz nie instalujmy podejrzanych aplikacji na sowich urządzeniach. Zachowajmy zdrowy rozsądek i stosujmy zasadę ograniczonego zaufania podczas rozmów z nieznanymi nam osobami.