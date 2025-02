Nowe perspektywy dla trasy kolejowej Ostrołęka – Szczytno

Analizy obejmą linię kolejową nr 35 na odcinkach Chorzele – Szczytno oraz Ostrołęka – Grabowo o łącznej długości około 40 km.

W ramach zadania wykonawca przygotuje analizy wariantów inwestycyjnych oraz kosztów i korzyści, na podstawie których zaprezentowany zostanie najkorzystniejszy wariant realizacji inwestycji. Kolejnym etapem będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Analizy będą dotyczyć m.in. sprawniejszego połączenia linii kolejowej nr 35 z linią nr 747 w kierunku przystanku Szymany Lotnisko, linią nr 225 w zakresie stacji Wielbark, linią nr 219 w zakresie stacji Szczytno oraz linią nr 29 Tłuszcz – Ostrołęka.

Celem przygotowania studium jest m.in. poprawienie warunków prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich i towarowych, dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoźników, podwyższenie prędkości oraz stworzenie warunków sprawniejszego przewozu towarów między północnym Mazowszem a Warmią i Mazurami.

Opracowaniem dokumentacji przedprojektowej dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 35 na odcinku Chorzele – Szymany” zajmie się firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. z Wrocławia za kwotę 2,537 mln zł netto, pochodzących ze środków budżetowych PLK S.A. Termin realizacji zadania – luty 2027 r.

Mieszkańcy odzyskali dostęp do kolei

W czerwcu 2023 r. po 22 latach mieszkańcy północnego Mazowsza odzyskali dostęp do kolei na zmodernizowanej linii nr 35, na odcinku z Ostrołęki do Chorzel. Podróżni korzystają z 4 przebudowanych stacji - w Ostrołęce, Grabowie, Jastrząbce, Chorzelach oraz 5 przystanków - Nowa Wieś Kościelna, Zabiele Wielkie, Parciaki, Olszewka, Raszujka. Wszystkie perony zostały dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zamontowano oświetlenie, oznakowanie, wiaty, ławki i gabloty informacyjne. W sąsiedztwie przystanków są stojaki na rowery. Prace za 347 mln zł wykonane zostały przy dofinansowaniu z RPO (UE) i środków z dokapitalizowania projektów unijnych.

Również w 2023 r. zrealizowaliśmy prace, które pozwoliły na powrót pociągów pasażerskich na odcinek Chorzele – Wielbark po ponad 20 latach. Na trasie wymieniono podkłady, wyregulowano tor oraz naprawiono perony w Wielbarku i Jesionowcu. Prace za kwotę 45 mln zł objęły także 5 obiektów inżynieryjnych oraz wymianę nawierzchni na 22 przejazdach kolejowo – drogowych. Zabudowano nowe urządzenia systemu sterowania ruchem kolejowym, co pozwoliło przywrócić funkcję stacji dla Wielbarka, sterować ruchem w Wielbarku z LCS Szczytno oraz zwiększyć przepustowość na trasie Ostrołęka – Szczytno.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.