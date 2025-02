Piłeś wieczorem? Rano nie wsiadasz za kierownicę!

W społeczeństwie nadal panuje przeświadczenie o tym, że wystarczy się wyspać, aby alkohol „wyparował”. Wiele osób sądzi, że jeśli wieczorem wypije się małą ilość alkoholu, to rano można już jechać samochodem. Ta sytuacja jest przykładem, że wcale tak się nie dzieje.

W piątkowy ranek (21.02.2025 r.) funkcjonariusze ze szczycieńskiej jednostki patrolowali ulice Szczytna. Po godzinie 5:00 na ulicy Gnieźnieńskiej mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej pojazd osobowy marki Volkswagen. Za kierownicą samochodu siedział 53-letni mieszkaniec gminy Szczytno. Podczas przeprowadzania kontroli drogowej policjanci sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny alkomatem, który potwierdził obecność alkoholu w jego organizmie. 53-latek „wydmuchał” ponad 0,2 promila, co wskazywało na stan po użyciu alkoholu. Mężczyzna był zaskoczony zaistniałą sytuacją i wyjaśnił policjantom, że wieczorem wypił dwa drinki. Wyjeżdżając rano samochodem był przekonany, że jest już trzeźwy. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy, a także sporządzili dokumentację, która zostanie przesłana do Sądu Rejonowego w Szczytnie. Sprawca wykroczenia z art. 87 k.w. podlega karze aresztu lub grzywny wynoszącej co najmniej 2500 złotych.

Kierowco pamiętaj!

Jeżeli wieczorem piłeś alkohol, to rano nadal możesz znajdować się pod jego wpływem. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan trzeźwości atestowanym alkomatem, który można zakupić, a następnie korzystać z niego w warunkach domowych. Drugim sposobem na sprawdzenie stanu trzeźwości jest skorzystanie z alkomatu znajdującego się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Badanie zajmie tylko chwilę, a Ty będziesz całkowicie pewny, czy możesz już kierować samochodem.

