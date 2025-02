Zapłacił za opał, który do niego nie dotarł. Uwaga na internetowych oszustów!

Funkcjonariusze pionu kryminalnego ze szczycieńskiej Komendy otrzymali informację o oszustwie, do którego doszło podczas zakupu opału. Mieszkaniec gminy Pasym zamówił węgiel na jednej ze stron internetowych, a następnie opłacił towar. Mężczyzna oczekiwał na transport, jednak ten do niego nie dotarł. Policjanci przestrzegają przed zamówieniami przez Internet. Warto dobrze sprawdzić firmę, w której zamawiamy określony towar.

Do Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie przyszedł zaniepokojony mężczyzna, który opowiedział policjantom o sytuacji, jaka go spotkała. Mieszkaniec gminy Pasym zamówił węgiel za pośrednictwem strony internetowej firmy zajmującej się sprzedażą opału. Po dokonaniu zamówienia mężczyzna wykonał przelew na wskazany rachunek bankowy w kwocie ponad 1000 złotych. Pokrzywdzony oczekiwał na transport zamówionego węgla, jednak ten do niego nie dotarł. Każda próba skontaktowania się z firmą była nieudana, więc mężczyzna postanowił złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Szczycieńscy kryminalni będą prowadzić dalsze postępowanie w tej sprawie.

Niestety podczas poszukiwań promocyjnych ofert sprzedaży możemy trafić na oszustów. Przestępcy wykorzystują ufność i kuszą swoimi atrakcyjnymi ofertami sprzedaży oraz obiecują szybką dostawę. Aby zapobiec podobnym sytuacjom, należy zachować ostrożność podczas zakupów w Internecie. Sprawdzajmy wiarygodność sprzedawców oraz zapoznajmy się także z opiniami innych klientów. Najbezpieczniej korzystać z ofert lokalnych sprzedawców, z którymi możemy bezpośrednio ustalić szczegóły w siedzibie firmy oraz zapłacić za zamówiony towar dopiero przy jego odbiorze.

(ep)