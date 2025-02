Trzech sprawców kradzieży usłyszało łącznie 6 zarzutów popełnienia przestępstw

Policjanci pionu kryminalnego ze szczycieńskiej jednostki przedstawili zarzuty popełnienia przestępstw trzem mieszkańcom Szczytna, którzy dokonali kradzieży sklepowych, a jeden z nich włamał się do dwóch lokali gastronomicznych.

Szczycieńscy kryminalni przedstawili zarzuty popełnienia przestępstw trzem mieszkańcom Szczytna. Mężczyźni dokonali kradzieży artykułów spożywczych, przemysłowych oraz drogeryjnych w sklepach znajdujących się na terenie Szczytna.

Jeden z nich ponadto włamał się do dwóch lokali gastronomicznych. 35-latek usłyszał trzy zarzuty popełnienia przestępstw, w tym dwa zarzuty kradzieży z włamaniem. Mężczyzna dokonał kradzieży w kilku sklepach wielkopowierzchniowych, drogeriach oraz na stacji paliw. Głównymi przedmiotami kradzieży były artykuły spożywcze, przemysłowe oraz perfumy. Ponadto mężczyzna przyznał się do dwóch włamań do lokali gastronomicznych na terenie Szczytna, w których dokonał kradzieży gotówki.

Wartość skradzionych produktów w sklepach wyniosła ponad 11 tysięcy złotych, natomiast właściciele lokali oszacowali straty na łączną kwotę prawie 2000 złotych.

Drugim sprawcą kradzieży był 28-letni mieszkaniec Szczytna, któremu kryminalni przedstawili dwa zarzuty popełnienia przestępstw. Mężczyzna wspólnie z innym sprawcą dokonali kradzieży perfum w kilku drogeriach znajdujących się na terenie Szczytna, powodując straty o łącznej wartości ponad 2000 złotych. Ponadto 28-latek usłyszał zarzut kradzieży w jednym ze sklepów, gdzie dokonał kradzieży artykułów spożywczych i przemysłowych o łącznej wysokości szkody w kwocie ponad 1000 złotych.

Kryminalni przedstawili zarzut popełnienia przestępstwa kradzieży 22-latkowi, który dopuścił się tego czynu wspólnie z 35-latkiem. Mężczyźni w jednym ze szczycieńskich marketów dokonali kradzieży artykułów spożywczych o wartości prawie 1500 złotych.

Niebawem Sąd Rejonowy w Szczytnie zadecyduje o konsekwencjach, jakie poniosą mieszkańcy Szczytna. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, sprawca przestępstwa kradzieży podlega karze do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast przestępstwo kradzieży z włamaniem zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

