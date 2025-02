NOGORE WRACA Z PROSTEK Z II MIEJSCEM DRUŻYNOWYM

W turnieju wzięło udział około 160 zawodników z 9 klubów z Polski oraz Łotwy. Miasto i Gminę Szczytno reprezentowało 28 zawodników Akademii Rozwoju i Aktywności Sportowej NOGORE. Byli to zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i ci, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki na macie.

Nasze dzieci pokazały niesamowitą determinację, umiejętności i sportowego ducha walki. Turnieje takie jak ten są niezwykle ważne dla ich rozwoju, ponieważ:- Wzmacniają pewność siebie: Rywalizacja w zawodach pomaga dzieciom uwierzyć w swoje możliwości i przekraczać własne granice.- Uczą dyscypliny i wytrwałości: Przygotowania do turniejów wymagają systematycznej pracy, co kształtuje silny charakter i umiejętność dążenia do celu.- Rozwijają umiejętności społeczne: Dzieci uczą się współpracy w zespole, wzajemnego szacunku i nawiązywania nowych przyjaźni.- Promują zdrowy tryb życia: Regularne treningi i udział w zawodach uczą dzieci dbałości o kondycję fizyczną i zdrowie.Jesteśmy niezmiernie dumni, że tylu zawodników Nogore zdecydowało się na udział w zawodach, zdobywając łącznie 27 medali w tym 8 złotych, 11 srebrnych i 8 brązowych. Nasi zawodnicy sprawili nam ogromną niespodziankę, zdobywając II Miejsce Drużynowe, niewiele bo tylko 3 punkty zabrakło do miejsca I. To pokazuje, że nasz klub rośnie w siłę i że karate staje się dla młodych karateków prawdziwą pasją. To bardzo ważne, żeby młodzi zawodnicy brali udział w turniejach i zawodach, ponieważ te udziały są fundamentem do osiągania sukcesów w kategorii seniorskiej. Cieszymy się, że możemy wspierać naszych młodych sportowców w ich dążeniu do doskonałości i będziemy robić wszystko, aby zapewnić im jak najlepsze warunki do dalszego rozwoju.Gratulujemy wszystkim uczestnikom ich wspaniałych osiągnięć i nie możemy się doczekać kolejnych turniejów, gdzie ponownie będziemy mieli okazję podziwiać ich talent i zaangażowanie!Miejsca na podium: