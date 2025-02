Policyjne podsumowanie zdarzeń na drogach powiatu szczycieńskiego

Piątek (14.02.2025 r.) był dniem, podczas którego szczycieńscy policjanci realizowali zadania pod kątem wojewódzkich działań „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Funkcjonariusze ze szczycieńskiej drogówki przeprowadzili 56 kontroli w ruchu drogowym, w trakcie których ukarali mandatami kierujących pojazdami osobowymi. 38 kierowców zostało ukaranych za przekroczenie dozwolonej prędkości, w tym 10 za przekroczenie prędkości w rejonach przejść dla pieszych.

Policjanci przed godziną 17:00 w Przeździęku Wielkim zatrzymali do kontroli drogowej pojazd, którym kierował 65-letni mieszkaniec województwa wielkopolskiego. W trakcie przeprowadzanych czynności mundurowi sprawdzili dane osobowe mężczyzny w policyjnych systemach teleinformatycznych. Okazało się, że wobec 65-latka wystosowany został wniosek o sprawdzenie jego kwalifikacji, w związku z czym policjanci zatrzymali jego prawo jazdy.

W tym samym czasie oficer dyżurny szczycieńskiej jednostki otrzymał zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego na drodze krajowej numer 59 pomiędzy miejscowościami Spychowo i Stare Kiełbonki. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że kierująca pojazdem osobowym marki Citroen 49-latka uderzyła w sarnę, która wybiegła na jezdnię wprost przed jadący samochód. Mieszkanka powiatu mrągowskiego była trzeźwa i na szczęście nie odniosła żadnych obrażeń w wyniku zdarzenia.

Wieczorem około godziny 19:00 funkcjonariusze szczycieńskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej w Lejkowie pojazd osobowy marki Skoda, którym kierował 29-latek z gminy Wielbark. Mężczyzna znacznie przekroczył dozwoloną prędkość poza obszarem zabudowanym, gdyż jechał z prędkością 104 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h. Mundurowi ukarali mężczyznę mandatem w kwocie 3000 złotych oraz 13 punktami karnymi za to wykroczenie, ponieważ popełnił je on w recydywie. Ponadto 29-latek został ukarany mandatem w kwocie 100 złotych oraz 5 punktami karnymi za niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. Kierujący skorzystał z przysługującego mu prawa i odmówił przyjęcia mandatów karnych, w związku z tym sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Szczytnie.

