Swoją miłość pielęgnują już pół wieku

Zawarcie małżeństwa to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Złożona przysięga zobowiązuje do bycia ze sobą na dobre i złe, w zdrowiu i chorobie. Wierni przysiędze małżeńskiej, pary małżeńskie z terenu gminy Szczytno świętowały swoje wyjątkowe jubileusze wspólnej drogi.

„I przyrzekam, iż uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe…" - tak ponad pół wieku temu składali sobie przysięgę. Trzeba przyznać, że są słowni, bo wytrwali i dotrzymali słów przysięgi. Za to należą się im ogromne gratulacje i szacunek. Bo trzeba naprawdę dużo miłości, zrozumienia, przyjaźni w związku aby przez tak wiele lat wytrwać. Swoim przykładem dają dowód na miłość i przyjaźń w związku.

W Gminie Szczytno odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Wydarzenie to było wyrazem uznania dla par, które przez pół wieku dzieliły życie, budując trwałe i pełne miłości związki. Podczas uroczystości wójt Gminy Sławomir Wojciechowski, działając w imieniu Prezydenta RP, uhonorował dostojnych jubilatów medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. To prestiżowe odznaczenie jest symbolem uznania dla wytrwałości, wzajemnego szacunku i miłości, które towarzyszyły małżonkom przez pięć dekad wspólnego życia.

Po wręczeniu medali każda para otrzymała kwiaty oraz upominek przygotowany przez gminę. Radość i wzruszenie malowały się na twarzach odznaczonych, a uroczysty charakter wydarzenia podkreślały ciepłe słowa i serdeczne gratulacje.

– Cierpliwość, tolerancja, zrozumienie, umiejętność wybaczania oraz to, żeby zawsze być dla siebie oparciem – czuć się odpowiedzialnym za siebie nawzajem – zgodnie odpowiadają Jubilaci. W życiu bywało różnie, ale oni zawsze szli razem, nie poddając się trudnościom i razem dzieląc radości i smutki. Są szczęśliwi i wciąż aktywni, mimo że są już emerytami. Znają smak trudów życia, poznali czasy bojaźni o siebie, bliskich i rodzinę. Pomimo tych trudnych doświadczeń, dokonali rzeczy niezwykłych. Tworzyli na nowo i z sukcesem rodzinne kręgi, wychowali kolejne pokolenia, zapewnili swoim dzieciom i wnukom poczucie sensu i pewności, a życie dostarczyło i dostarcza im wielu radości.— Każdego dnia dziękujemy, że mamy tak wspaniałe dziećmi — mówią małżonkowie. — Bycie rodzicem to najwspanialsza rola życiowa. Może nie zawsze w życiu wszystko wychodzi, może czasem popełnialiśmy jakieś błędy wychowawcze, ale zawsze chcieliśmy i chcemy dobrze dla swoich dzieci. Nie ma chyba większej miłości i wspanialszej relacji niż rodzica z dziećmi. Jesteśmy dumni, że wychowaliśmy ich na dobrych ludzi, którzy potrafią uszanować drugiego człowieka. Mamy też wspaniałe wnuki i prawnuki — cieszą się.Wzruszeni małżonkowie chętnie dzielą się swoimi wspomnieniami i własną receptą na „dobre małżeństwo".– Cierpliwość, tolerancja, zrozumienie, umiejętność wybaczania oraz to, żeby zawsze być dla siebie oparciem – czuć się odpowiedzialnym za siebie nawzajem – zgodnie odpowiadają Jubilaci.

Medale odebrały pary:

Antonowicz Zygmunt i Stanisława

Biedka Tadeusz i Danuta

Gołąb Janusz i Halina

Janowski Kazimierz i Jadwiga

Kaczmarczyk Tadeusz i Zofia

Kalinowski Józef i Stanisława

Kręciek Henryk i Wanda

Krom Kazimierz i Irena

Kruk Ferdynand i Jadwiga

Kuciej Jan i Irena

Lis Andrzej i Krystyna

Matwiejczuk Piotr i Teresa

Rząp Zygmunt i Bożena

Siemiątkowski Edward i Teresa

Szewko Wacław i Teresa

Świderski Jan i Halina

Zieliński Mieczysław i Jadwiga

Pół wieku od tamtej chwili, mamy wielką przyjemność i zaszczyt móc pogratulować Państwu tej pięknej rocznicy, jaką są Złote Gody. Są Państwo wzorem do naśladowania oraz zachętą dla innych małżeństw, a także dowodem na trwałość związku małżeńskiego i możliwość szczęśliwego, długoletniego pożycia! Życzymy wszystkiego najlepszego!