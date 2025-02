Policjanci zatrzymali kierowcę, który przewoził marihuanę w samochodzie

Wiele się mówi o tym, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest zabronione. Kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu jest równie niebezpieczne i nielegalne. Posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych także jest przestępstwem. Przekonał się o tym mieszkaniec gminy Pasym, który przewoził w samochodzie marihuanę.

Policjanci ze szczycieńskiej patrolówki podczas pełnienia służby na terenie Szczytna zatrzymali do kontroli drogowej pojazd osobowy marki Audi przy ulicy Chrobrego. Za kierownicą pojazdu siedział 28-latek z gminy Pasym, a podróżowała z nim 24-letnia mieszkanka gminy Szczytno.

Podczas przeprowadzania kontroli drogowej uwagę funkcjonariuszy zwróciło nerwowe zachowanie kierującego. Mężczyzna miał również rozszerzone źrenice, które nie reagowały na światło. Mundurowi przeprowadzili przeszukanie pojazdu, w trakcie którego zabezpieczyli susz roślinny koloru zielonego, który znajdował się w opakowaniu po papierosach.

28-latek oraz 24-latka zostali zatrzymani w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie trafili do policyjnego aresztu. Od kierującego została pobrana krew celem sprawdzenia, czy prowadził on pojazd pod wpływem nielegalnych środków, natomiast badanie substancji wykazało, że jest to marihuana.

Policjanci pionu kryminalnego w wyniku przeprowadzonego przeszukania w miejscu zamieszkania mężczyzny, zabezpieczyli około 200 gramów nielegalnych substancji w postaci amfetaminy oraz marihuany. Kryminalni po przeprowadzeniu ustaleń i zebraniu materiału dowodowego przedstawili mężczyźnie zarzut popełnienia przestępstwa posiadania środków odurzających. Prokurator po zapoznaniu się z aktami sprawy zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci policyjnego dozoru.