Nieodpowiedzialni „kierowcy” staną przed sądem. Żaden z nich nie miał uprawnień do kierowania pojazdami

To nie pierwszy raz, gdy informujemy o nieodpowiedzialnych zachowaniach kierujących. Tym razem w ciągu jednego dnia szczycieńscy policjanci zatrzymali do kontroli trzy pojazdy. Kierowali nimi mężczyźni, którzy w ogóle nie powinni wsiadać za kierownicę. Niebawem poniosą oni konsekwencje przed Sądem Rejonowym w Szczytnie.

Policjanci ze szczycieńskiej patrolówki w poniedziałek rano (10.02.2025 r.) podczas patrolowania ulic Szczytna, zatrzymali do kontroli drogowej pojazd osobowy marki Volkswagen. Za jego kierownicą siedział 21-letni mieszkaniec Szczytna, który w ogóle nie powinien kierować samochodem. Mężczyznę obowiązywał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat, w związku z czym mundurowi sporządzili dokumentację, która zostanie przekazana do sądu. Czyn ten jest przestępstwem zgodnie z art. 244 Kodeksu Karnego, za który grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Około godziny 12:00 funkcjonariusze drogówki w Spychowie zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Volkswagen. Kierujący przekroczył dozwoloną prędkość, gdyż jechał on z prędkością 65 km/h na drodze, gdzie obowiązywał limit prędkości 50 km/h. Na miejscu kierowcy siedział 54-latek z gminy Świętajno, który kierował samochodem mimo cofniętych uprawnień. Policjanci sporządzili dokumentację w związku z popełnieniem przestępstwa z art. 180a Kodeksu Karnego. Sprawca tego czynu podlega karze do 2 lat pozbawienia wolności.

Przed godziną 22:00 policjanci patrolując Jedwabno, zatrzymali do kontroli drogowej pojazd osobowy marki Mercedes, którym kierował 33-latek z powiatu olsztyńskiego. Podczas sprawdzania danych mężczyzny w policyjnych systemach teleinformatycznych okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami. W związku z popełnionym wykroczeniem z art. 94 kw, mundurowi sporządzili materiały, które zostaną przekazane do sądu.

(ep)