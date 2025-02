Znęcał się nad matką i bratem. Został tymczasowo aresztowany

Osoby doznające przemocy domowej bardzo często mierzą się z wieloma trudnościami. Prośba o pomoc skierowana do innej osoby lub instytucji jest wyzwaniem, jednak gdy już dojdzie do zgłoszenia takiego faktu, dotychczasowe życie może ulec zmianie na lepsze. Dlatego kierujemy apel do wszystkich osób pokrzywdzonych przemocą, aby nie dopuszczać do jej narastania. Natomiast osoby, które są świadkami takich zdarzeń, powinny zareagować i powiadomić o tym fakcie odpowiednie instytucje.

We wtorkowe popołudnie (04.02.2025 r.) oficer dyżurny szczycieńskiej jednostki otrzymał zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które dotyczyło trudnej sytuacji w jednym z domów na terenie gminy Pasym. Kobieta, która zgłosiła interwencję, opowiedziała o swoim synu, który znęcał się nad nią oraz jej drugim synem.

Funkcjonariusze niezwłocznie pojawili się pod wskazanym adresem, gdzie przebywała 62-latka oraz jej dwaj synowie w wieku 41 lat oraz 29 lat. Kobieta oraz jeden z synów opowiedzieli mundurowym o panującej sytuacji w domu oraz agresywnych zachowaniach 29-latka. Mężczyzna stosował wobec nich przemoc psychiczną oraz fizyczną, a także groził im pozbawieniem życia.

Policjanci zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do jednostki w Szczytnie, gdzie został osadzony w policyjnym areszcie. Kryminalni zebrali materiał dowodowy w tej sprawie, na podstawie którego przedstawili 29-latkowi zarzut popełnienia przestępstwa znęcania się nad osobami najbliższymi.

Sąd Rejonowy w Szczytnie podczas posiedzenia zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

Sprawca przestępstwa z art. 207 Kodeksu Karnego podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

(ep)