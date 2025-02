Stracił prawo jazdy. 32-latek „pędził” z prędkością 101 km/h w obszarze zabudowanym

Funkcjonariusze ze szczycieńskiej drogówki dokonywali kontroli prędkości samochodów w miejscowości Dźwierzuty. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Volkswagen, za którego kierownicą siedział 32-letni mieszkaniec gminy Rozogi.

Mężczyzna popełnił wykroczenie, gdyż jechał z prędkością 101 km/h w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje limit prędkości do 50 km/h. W związku z rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego, policjanci zatrzymali prawo jazdy mężczyzny, a także nałożyli na niego mandat karny w kwocie 1500 złotych oraz 13 punktów karnych.

Prędkość zabija i niestety w naszym kraju oraz na terenie naszego powiatu, doszło już do wielu tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych, których przyczyną była brawura i niestosowanie się do obowiązujących limitów prędkości. Wsiadając za kierownicę pojazdu musimy mieć świadomość, że od nas zależy to, czy bezpiecznie dojedziemy do wyznaczonego celu. Mamy również wpływ na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego, dlatego tym bardziej należy przestrzegać obowiązujących przepisów oraz dostosować technikę jazdy do warunków panujących na drodze.

(ep)