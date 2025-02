Poszukiwany sprawca przemocy domowej trafił do zakładu karnego

Policjanci regularnie zapoznają się z wizerunkami i danymi osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. W celu ich zatrzymania, funkcjonariusze sprawdzają miejsca zamieszkania oraz miejsca, w których często przebywają. W tym tygodniu mundurowi zatrzymali kolejnego poszukiwanego mężczyznę, który ma do odbycia karę w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności.

Policjanci z Posterunku Policji w Wielbarku w środę (29.01.2025 r.) po południu zatrzymali mieszkańca jednej z miejscowości na terenie gminy Wielbark. 37-latek przebywał w swoim miejscu zamieszkania. Mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Szczytnie na podstawie nakazu doprowadzenia.

Funkcjonariusze przewieźli mieszkańca gminy Wielbark do jednostki w Szczytnie. Następnie trafił on do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzony wyrok w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności za popełnienie przestępstwa znęcania się nad partnerką.

Konsekwencje popełnienia czynów zabronionych prędzej czy później każdy sprawca musi ponieść. Tak było również i w tym przypadku.

(ep)