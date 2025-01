Poszukiwani mieszkańcy Szczytna w rękach policjantów

Do codziennych czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy Policji należy między innymi rozpoznawanie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości, sprawdzanie ich miejsc pobytów oraz ich zatrzymywanie. Tym razem szczycieńscy policjanci w poniedziałek zatrzymali 34-latka i 46-latka, którzy następnie zostali przewiezieni do zakładu karnego oraz aresztu, gdzie odbędą zasądzone kary. Jeden z nich ma do odbycia karę 10 lat pozbawienia wolności za popełnione przestępstwa.