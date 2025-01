Kolejny kat domowy. Groził swojej byłej żonie pozbawieniem życia

Nie ma przyzwolenia w Polsce na to, aby czuć się zagrożonym. Mieszkaniec gminy Pasym groził swojej byłej żonie pozbawieniem życia oraz utratą zdrowia, co wzbudziło u kobiety uzasadnioną obawę. 64-latek usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa, a Sąd Rejonowy w Szczytnie zadecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

Apelujemy do każdej osoby doznającej przemocy domowej lub innego rodzaju przestępstw, aby skorzystała z pomocy Policji oraz innych instytucji. Świadkowie takich zdarzeń oraz osoby, które wiedzą o trudnych sytuacjach ofiar również powinni pomóc takim osobom.

W tym przypadku mimo rozwodu 61-letnia mieszkanka gminy Pasym nie zaznała spokoju ze strony byłego męża. Mężczyzna od ponad pół roku osobiście oraz za pośrednictwem innych osób kierował wobec niej groźby karalne pozbawienia życia i zdrowia. Groźby te wzbudziły u kobiety niepokój i uzasadnioną obawę, że zostaną one spełnione. Pokrzywdzona stawiła się do jednostki w Szczytnie i zawiadomiła policjantów o przestępstwie. Funkcjonariusze po ustaleniu wszelkich szczegółów tej sprawy, zatrzymali podejrzanego mężczyznę i osadzili go w policyjnym areszcie. Następnie kryminalni przedstawili 64-latkowi zarzut popełnienia przestępstwa z art. 190 Kodeksu Karnego.

Sąd Rejonowy w Szczytnie podczas posiedzenia postanowił zastosować wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

Mieszkaniec gminy Pasym podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności.

(ep)