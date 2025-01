Wezwała pogotowie ratunkowe, ponieważ bała się przebywać sama w domu. Była pijana

W nocy z niedzieli na poniedziałek (19/20.01.2025 r.) oficer dyżurny szczycieńskiej jednostki otrzymał zgłoszenie od ratowników medycznych dotyczące bezpodstawnego wezwania na terenie jednej z miejscowości w gminy Dźwierzuty.

Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 51-latka wielokrotnie wzywała już pogotowie ratunkowe i za każdym razem były to nieuzasadnione wezwania. Kobieta znajdowała się pod wpływem alkoholu. Przyznała się funkcjonariuszom, że zawsze dzwoni pod numer alarmowy, gdy znajduje się w takim stanie, ponieważ boi się przebywać samotnie w domu. Policjanci ukarali sprawczynię interwencji mandatem karnym w kwocie 500 złotych za popełnione wykroczenie.

Bezpodstawne wezwania generują niepotrzebne interwencje służb ratunkowych, które mogłyby w tym samym czasie pracować w miejscach, gdzie naprawdę ktoś potrzebuje pomocy. Przed wykonaniem telefonu pod numer alarmowy 112 należy zastanowić się czy sytuacja, w której się znajdujemy wymaga ingerencji policjantów, strażaków czy ratowników medycznych. Czasami wystarczy skontaktować się z policjantem dzielnicowym lub udać się do najbliższej jednostki policji, aby uzyskać pomoc. Warto również rozmawiać z dziećmi i uświadamiać je, do czego służy numer alarmowy i wytłumaczyć, że nie jest to dobry sposób na robienie sobie żartów.

