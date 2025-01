Znamy 16 zwycięzców „Świeć się z Energą” – czas na ogólnopolską rywalizację. W naszym województwie zwyciężyło Szczytno

Etap wojewódzki wygrały następujące miasta:

dolnośląskie - Wałbrzych

kujawsko-pomorskie - Włocławek

lubelskie - Chełm

lubuskie - Wschowa

łódzkie - Sulejów

małopolskie - Kalwaria Zebrzydowska

mazowieckie - Radom

opolskie - Kluczbork

podkarpackie - Leżajsk

podlaskie - Dąbrowa Białostocka

pomorskie - Gdańsk

śląskie - Skoczów

świętokrzyskie - Starachowice

warmińsko-mazurskie - Szczytno

wielkopolskie - Września

zachodniopomorskie - Szczecinek

Do zwycięskich miast trafią środki na urządzenia AGD. Sprzęt za pośrednictwem lokalnych instytucji pomocowych trafi do osób w potrzebie.

– Rekord aż 345 zgłoszeń w plebiscycie „Świeć się z Energą” i zacięta rywalizacja o wejście do finału, ogromnie cieszy i pokazuje, jak ważna społecznie jest inicjatywa Energi. Akcja docenia za piękne rozświetlanie naszych miast i jednocześnie zachęca do niesienia pomocy potrzebującym – mówi Magdalena Marszałkowska, dyrektor Departamentu Marketingu Energi SA – Zapraszamy do dalszego udziału w głosowaniach oraz do podziwiania przepięknych zdjęć biorących udział w konkursie indywidualnym.

Głosowanie na Świetlną Stolicę Polski rozpocznie się 17 stycznia, a zakończy 31 stycznia.

Warto wziąć w nim udział, bo zwycięskie miasto będzie miało do dyspozycji dodatkowe wsparcie o wartości 50 tys. złotych. Po uzgodnieniu z lokalnymi instytucjami pomocowymi zakresu i formy pomocy, zostaną zakupione najbardziej przydatne sprzęty AGD, a następnie będą one przekazane potrzebującym.

Miasta biorące udział w zabawie zostały pięknie udekorowane świetlnymi instalacjami, dlatego Energa zachęca do przyjrzenia się zdjęciom kandydatów, a następnie głosowania. Na tym etapie mobilizacja sympatyków i mieszkańców do regularnego oddawania głosów na wybrane miasto będzie kluczem do zwycięstwa.

Konkurs indywidualny – wybierzmy najpiękniejsze zdjęcia pasjonatów fotografii

W ramach akcji Świeć się trwa również Konkurs Fotograficzny, w którym amatorzy świetlnych i świątecznych fotografii mogą wygrać w 5 kategoriach: Moje Miasto, Mój Dom, Moi Bliscy, Moja Iluminacja, Moja Ulubiona Szopka.

– Wszystkich chętnych gorąco zapraszam do zgłoszenia swoich zdjęć, póki jest jeszcze czas. W tym konkursie liczy się przede wszystkim wspólna zabawa i podziwianie zdjęć, dlatego warto spróbować pochwalić się tym, jak udało nam się uchwycić w kadrze magię światła i świąt. W zeszłym roku wygrała fotografia, która powstała przez przypadek – to dowód na to, że nikt nie powinien się zniechęcać. Każdy ma jednakowe szanse na zdobycie nagród – mówi Lidia Popiel, ambasadorka akcji „Świeć się z Energą”.

Zdjęcia można nadsyłać do 23 stycznia, do godz. 23:59. Spośród wszystkich nadesłanych prac jury wybierze te najlepsze i nagrodzi voucherami na sprzęt RTV/AGD o wartości od 500 do 2000 zł. W skład jury wchodzą między innymi: Lidia Popiel, fotografka i modelka oraz Krzysztof Adamek, fotograf i influencer. Wyróżnienia będą także przyznane w głosowaniu internautów.

Szesnaście lat, dziesiątki nagród, ponad 2 miliony złotych

W każdej edycji wszyscy kandydaci etapu ogólnopolskiego otrzymują nagrody, które następnie przeznaczone są na wsparcie osób w potrzebie. Wartość pomocy przekazywanej w ramach tej akcji przekroczyła w 2025 2 mln złotych. Sprzęt trafił już do setek placówek oraz rodzin w potrzebie. Wsparcie trafiło m.in. do laureatów poprzednich edycji plebiscytu, z takich miast jak: Legnica, Chełm, Poznań, Szczecin, Zamość, Rzeszów, Bielsko-Biała i kilkudziesięciu innych nagradzanych za każdym razem w 16 regionalnych konkursach.

"ŚWIEĆ SIĘ Z ENERGĄ"

Inicjatorem akcji jest Energa z Grupy ORLEN, a jej organizatorem — Polska Press Grupa. Partnerami akcji są Energa-Obrót i Energa Oświetlenie.

To 16. edycja plebiscytu o tytuł Świetlnej Stolicy Polski, w którym internauci głosują na najpiękniej udekorowane miasta w każdym z województw, a następnie — w kraju. Ponadto wybierane są najciekawsze zdjęcia przedstawiające świąteczne iluminacje.

Na najpiękniejsze zdjęcia miast oraz fotografie uczestniczące konkursie indywidualnym można głosować w pod adresem: http://www.swiecsie.pl/

Aktualności znajdziesz na profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/swiecsie

Energa