Dzielnicowy asp. szt. Dariusz Berendt odszedł na zasłużoną emeryturę po 32 latach 9 miesiącach i 6 dniach służby

Służba w Policji dzieli się na kilka etapów – pierwszym i najważniejszym z nich jest złożenie ślubowania i rozpoczęcie służby przez młodego policjanta. Każdy funkcjonariusz posiada indywidualną i niepowtarzalną ścieżkę kariery, podczas której nabywa wiedzę oraz doświadczenie. Ostatnim etapem jest zakończenie służby i przejście na zasłużoną emeryturę, co wiąże się z nostalgią. Specyfika naszej służby sprawia, że Policja staje się ogromną częścią naszego życia, w tym również życia prywatnego. Ta służba wymaga wielu wyrzeczeń i poświęceń, jednak z perspektywy czasu przynosi to podstawę do satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Asp. szt. Dariusz Berendt był nauczycielem i wzorem do naśladowania dla młodych funkcjonariuszy. Funkcjonariusz rozpoczął swoją służbę w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie, a po kilku latach przeniósł się do Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, gdzie dalej pełnił obowiązki służbowe. Policjant przez kilkanaście lat był dzielnicowym na terenie miasta Szczytno. Jego zaangażowanie i postawa reprezentowana na płaszczyźnie służbowej, miały znaczący wpływ na podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz pozytywny wizerunek formacji. Policjant był darzony zaufaniem przez mieszkańców miasta, którzy wiedzieli, że zawsze uzyskają od niego pomoc.

W piątek 10 stycznia 2024 roku w Sali Odpraw w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie podinsp. Jakub Sylwestrzak oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie podinsp. Paweł Przybyłek wraz z kadrą kierowniczą, funkcjonariuszami oraz pracownikami komendy podziękowali asp. szt. Dariuszowi Berendtowi za lata wspólnej służby, włożony trud w wykonywanie obowiązków służbowych oraz zaangażowanie. Podczas spotkania obecni byli funkcjonariusze Straży Miejskiej w Szczytnie, przedstawiciele kuratorów z Sądu Rejonowego w Szczytnie oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie. Ich obecność świadczy o tym, że asp. szt. Dariusz Berendt był nie tylko dobrym współpracownikiem w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie, ale także na co dzień miał bardzo dobry kontakt z innymi instytucjami, z którymi podejmował różnego rodzaju działania.

