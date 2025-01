19-latek poniesie konsekwencje posiadania i sprzedaży narkotyków

Oficer dyżurny szczycieńskiej jednostki podczas pełnionej służby na stanowisku kierowania otrzymał zgłoszenie od kobiety. Zgłaszająca poinformowała funkcjonariusza o tym, że podczas sprzątania mieszkania wspólnie zajmowanego z członkiem rodziny, znalazła substancje, które w jej ocenie mogły być narkotykami.

Policjanci z patrolówki zostali skierowani do jednego z bloków na terenie Szczytna, gdzie zastali zgłaszającą kobietę oraz 19-letniego mężczyznę. Zgłaszająca opowiedziała mundurowym o zaistniałej sytuacji.

W toku przeprowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli substancje, których wygląd wskazywał na to, że mogą to być środki odurzające i psychotropowe. Natomiast podejrzany mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Po przeprowadzeniu wstępnych badań w jednostce okazało się, że zabezpieczonymi substancjami są marihuana oraz haszysz. Kryminalni po zebraniu materiału dowodowego w tej sprawie, przedstawili mieszkańcowi Szczytna zarzuty popełnienia przestępstw posiadania oraz sprzedaży nielegalnych substancji. Prokurator po zapoznaniu się z materiałami sprawy, zastosował wobec 19-latka środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

Udzielanie innej osobie środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast posiadanie środków odurzających lub psychotropowych wiąże się z konsekwencjami w postaci kary pozbawienia wolności do lat 3.

(ep)