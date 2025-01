Wzrost liczby „Niebieskich Kart” w 2024 roku na terenie powiatu szczycieńskiego

Oficerowie dyżurni szczycieńskiej jednostki podczas pełnienia służby na stanowisku kierowania otrzymują zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przemocą lub świadków, którzy zauważyli niepokojące zachowania u sąsiadów lub znajomych. Podczas rozmowy telefonicznej osoby zgłaszające opisują zachowanie sprawców. Najczęściej opisane jest słowami „jest agresywny/agresywna i się awanturuje”, a w tle słychać krzyki i wyzwiska, często płacz dzieci.

Sprawcy przemocy domowej zachowują się różnie, na co wskazał policjant dzielnicowy miasta i gminy Pasym st. asp. Grzegorz Licki w rozmowie z dziennikarzem portalu Natemat.pl: „Jeden będzie negował wszystko, co mówię. Inny spróbuje tuszować i wymuszać konkretne zachowania na dzieciach. To się bardzo często zdarza, że dziecko w czasie interwencji słyszy coś w stylu: „No powiedz panu policjantowi, co ostatnio robiliśmy, jak fajnie się bawiliśmy”. Albo próba wymuszenia zapewnienia, że nie dzieje się nic złego”. Dlatego apelujemy o reakcję na sytuacje, gdy widzimy, że w sąsiednim mieszkaniu lub domu, może dziać się coś złego.

W 2024 roku funkcjonariusze sporządzili 50 formularzy „Niebieskiej Karty”, w tym 39 wszczynających procedurę. Pozostałe 11 formularzy dotyczyły kolejnych przypadków przemocy domowej w trakcie trwającej już procedury. 32 formularze dotyczą rodzin zamieszkujących na wsi, natomiast pozostałe 18 rodzin zamieszkujących w miastach. 53 kobiety, 6 mężczyzn oraz 56 dzieci zostało dotkniętych przemocą domową, co daje łączną liczbę 115 pokrzywdzonych. Mundurowi odnotowali, że sprawcami przemocy byli najczęściej mężczyźni – 47. Odnotowano również rodziny, gdzie kobiety stosowały przemoc – 3. W większości przypadków czynnikiem wzmagającym przemoc był alkohol. Aż 30 sprawców znajdowało się pod wpływem alkoholu. Najczęstszym rodzajem przemocy wykorzystywanym wobec pokrzywdzonych była przemoc psychiczna – 112, a następnie przemoc fizyczna – 58 przypadków. 25 osób dotkniętych przemocą doznało przemocy ekonomicznej. Policjanci odnotowali również po 2 przypadki przemocy seksualnej oraz przemocy podejmowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Liczby te wskazują, że zjawisko przemocy domowej istnieje w naszym bliskim otoczeniu. Apelujemy o zwracanie uwagi na wszelkie przejawy przemocy domowej w kręgach naszych bliskich, znajomych, jak również sąsiadów. Nie pozwólmy, aby sprawcy przemocy czuli się bezkarni, a stosowana przez nich przemoc narastała. Policjanci po odbiorze jakichkolwiek sygnałów, sprawdzają sytuację rodziny pod kątem niepokojących zachowań.

(ep)