Które miasto zostanie Świetlną Stolicą Polski? Szczytno na prowadzeniu!

Trwa głosowanie w konkursie „Świeć się z Energą”. Kto zdobędzie tytuł Świetlnej Stolicy Polski? To zależy od głosów internautów.

„Świeć się...” to dobroczynna akcja, polegająca na głosowaniu na najpiękniej oświetlone świątecznie miasto. Celem jest wyłonienie Świetlnej Stolicy Polski, która otrzyma wsparcie dla potrzebujących.

Zwycięzcy w etapie regionalnym otrzymają voucher o wartości 10.000 zł, który zostanie przeznaczony na pomoc lokalnym rodzinom w potrzebie. Dodatkowo zakwalifikują się do ogólnopolskiego finału, gdzie do zdobycia są kolejne nagrody i prestiżowy tytuł Świetlnej Stolicy Polski 2024! Zwycięzca etapu ogólnopolskiego otrzyma nagrody o łącznej wartości 50 000 zł, w tym: bon na sprzęt AGD o wartości 20 000 zł dla najbardziej potrzebujących i voucher na instalację fotowoltaiczną o wartości 30 000 zł lub dodatkowy bon na sprzęt RTV/AGD o tej samej wartości.

Głosowanie na najpiękniej rozświetlone miasta trwa do 13 stycznia do godz. 12:00. Można głosować nawet 10 razy dziennie! Każdy głos to więcej niż wybór – to wsparcie tych, którzy potrzebują pomocy.