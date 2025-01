Znęcał się nad swoją partnerką. Mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw

W minionym tygodniu do Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie stawiła się kobieta, która zawiadomiła policjantów o popełnionych przestępstwach przez partnera jej matki. 52-latek od kilku miesięcy znęcał się nad kobietą fizycznie i psychicznie, a także dokonał uszkodzeń jej ciała. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego mężczyznę i przewieźli go do szczycieńskiej jednostki.

Kryminalni po zebraniu materiału dowodowego i przeprowadzeniu wstępnych czynności w tej sprawie, przedstawili mężczyźnie zarzuty popełnienia przestępstw.

Ponadto mieszkańca gminy Szczytno obowiązuje zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz 6-letnim synem, a także zakaz zbliżania się do nich.

Sprawą mężczyzny zajmie się Sąd Rejonowy w Szczytnie, który zadecyduje o konsekwencjach, jakie poniesie za swoje czyny.

(ep)