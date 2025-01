Nie dostosował prędkości do trudnych warunków na drodze. Policja apeluje o ostrożność!

Pogoda za oknem nie rozpieszcza, zwłaszcza kierowcom może utrudnić jazdę. Opady marznącego deszczu, śniegu, przymrozki, silny wiatr, wymagają od nas szczególnej koncentracji za ,,kółkiem”.

Przekonał się o tym 39-letni mieszkaniec Szczytna, który podróżując przez Marksewo nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Mężczyzna wpadł w poślizg i stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał z drogi i wpadł do przydrożnego rowu. Na szczęście nic mu się nie stało.

- Apelujemy i ostrzegamy przed nadmierną prędkością. Warunki na drodze są trudne i wymagają ostrożności oraz rozwagi - informuje sierżant Emilia Pławska z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

Pamiętajmy!

Zima to pora roku, która dla kierujących pojazdami nie należy do ulubionych. Wymaga przede wszystkim przygotowania pojazdu do podróży, szczególnie jeśli ruszamy z osiedlowego parkingu a nie z wnętrza ciepłego garażu. Co prawda w tym roku zima w naszym regionie nie zasypała nas jeszcze dużym śniegiem, ale to w każdej chwili może się zmienić. Odśnieżone szyby, zimowy płyn do spryskiwaczy, sprawne wycieraczki, prawidłowe oświetlenie, to niektóre z elementów o które musimy zadbać w pierwszej kolejności. Aktualne badania techniczne pojazdu pozwoli nam uniknąć niemiłej niespodzianki na drodze.

Podstawą bezpieczeństwa podczas zimowej jazdy jest znaczne ograniczenie prędkości, z jaką się poruszamy. Pamiętajmy, że czasami nawierzchnia wcale nie wygląda na śliską, a jest taka w rzeczywistości. W takiej sytuacji nietrudno o utratę przyczepności i niekontrolowany poślizg. Zimowe warunki wymagają od nas zmiany techniki jazdy. Zachowanie większej, czyli bezpieczniejszej odległości od aut jadących przed nami, sygnalizowanie wcześniej planowanych manewrów, dające odpowiedni czas na prawidłową reakcję innym uczestnikom ruchu drogowego, zachowanie szczególnej ostrożności podczas manewru wyprzedzania, to zasady, których przestrzeganie jest obowiązkowe podczas zimowych podróży.