Z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury wystartowały zimowe czartery do Egiptu

W sobotnie popołudnie w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury miało miejsce uroczyste otwarcie nowego połączenia czarterowego touroperatora ITAKA do Marsa Alam w Egipcie. To historyczny moment dla warmińsko-mazurskiego lotniska, gdyż jest to pierwsze zimowe połączenie czarterowe w jego historii.

Loty na trasie Olsztyn-Mazury – Marsa Alam będą realizowane co sobotę aż do 22 lutego 2025 roku. Oferta wczasów obejmuje wygodne wyloty z Mazur oraz dodatkowy bonus – parking na lotnisku za symboliczne 1 zł. Rezerwacje są dostępne na stronie internetowej www.itaka.pl, w Salonach Firmowych ITAKI oraz w wybranych biurach podróży.

Podczas inauguracji pierwszego lotu na pasażerów czekał słodki poczęstunek, który miał wprowadzić ich w wakacyjny nastrój już na starcie podróży. Lot na zlecenie ITAKI obsługiwany jest przez Polskie Linie Lotnicze LOT, a samolot wystartował z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury z kompletem pasażerów na pokładzie.

— Z ogromną dumą inaugurujemy pierwsze zimowe połączenie czarterowe z naszego lotniska do Egiptu. To ważny krok dla Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury i wyjątkowa okazja dla mieszkańców naszego regionu, by cieszyć się zimowymi wakacjami w słonecznym Marsa Alam. Wierzę, że ten kierunek zyska wielu zwolenników, a kameralny charakter naszego lotniska zapewni pasażerom wygodę i komfort podróży — mówi Wiktor Wójcik, Prezes Zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o.,

operatora Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.

Połączenie do Marsa Alam stanowi początek nowego rozdziału w rozwoju oferty kierunków czarterowych portu. ITAKA, lider branży turystycznej w Polsce, planuje dalsze poszerzanie siatki połączeń. W sezonie lato 2025 do rozkładu powrócą cieszące się ogromną popularnością loty do tureckiej Antalyi oraz albańskiej Tirany, które już teraz można rezerwować. Dodatkowo, touroperator zapowiada wprowadzenie nowych, atrakcyjnych kierunków w przyszłości.

Więcej informacji o aktualnych i planowanych połączeniach można znaleźć na oficjalnej stronie lotniska www.mazuryairport.pl