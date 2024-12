Cztery zdarzenia drogowe. Dwie osoby trafiły do szpitala

Okres przedświąteczny jak i czas świąt Bożego Narodzenia, to okres wzmożonego ruchu na drogach. W związku z tym, policjanci podejmowali różnego rodzaju działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg. Funkcjonariusze ze szczycieńskiej drogówki wykonali 457 badań alkomatem, podczas których okazało się, że żaden z kierujących nie spożywał alkoholu przed rozpoczęciem podróży. Ponadto mundurowi nie ujawnili żadnego kierującego bez uprawnień lub z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jednak mimo apeli o zachowanie ostrożności, policjanci odnotowali 4 zdarzenia drogowe.

Do pierwszego zdarzenia drogowego doszło w środę (25.12.2024 r.) po godzinie 16:00 w miejscowości Spychowo. Kierujący samochodem marki Nissan 48-latek najechał na zwierzę leśne, które wbiegło wprost przed jadący samochód. Mieszaniec województwa podlaskiego był trzeźwy i nie potrzebował pomocy medycznej.





Około godziny 15:00 policjanci interweniowali w pobliżu miejscowości Wesołowo, gdzie na drodze wojewódzkiej numer 508 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem zwierzęcia leśnego. Kierująca pojazdem marki Toyota 52-latka uderzyła w łanię, która wtargnęła na jezdnię wprost przed jadący samochód. Mieszkanka gminy Jedwabno nie odniosła żadnych obrażeń i była trzeźwa. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (26.12.2024 r.) oficer dyżurny szczycieńskiej jednostki otrzymał informację o zdarzeniu drogowym w miejscowości Nowe Kiejkuty. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że kierujący pojazdem osobowym marki Audi 18-latek jadąc z Orzyn w kierunku Szczytna podczas wykonywania manewru skrętu w drogę podporządkowaną, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu pojazdowi marki Renault, którym kierował 68-letni mieszkaniec Szczytna, w wyniku czego doszło do zderzenia bocznego. Pojazdem marki Audi wraz z kierowcą podróżowały dwie osoby, które nie odniosły żadnych obrażeń. Natomiast dwaj pasażerowie pojazdu marki Renault w wyniku zdarzenia odnieśli obrażenia i zostali przewiezieni do szpitala. Po przeprowadzeniu wstępnych badań okazało się, że na szczęście nie zagrażały one ich zdrowiu i życiu. Kierujący zostali zbadani alkomatem, który wykazał, że byli trzeźwi. Szczycieńscy funkcjonariusze prowadzą czynności w związku z zaistniałym zdarzeniem.Około godziny 15:00 policjanci interweniowali w pobliżu miejscowości Wesołowo, gdzie na drodze wojewódzkiej numer 508 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem zwierzęcia leśnego. Kierująca pojazdem marki Toyota 52-latka uderzyła w łanię, która wtargnęła na jezdnię wprost przed jadący samochód. Mieszkanka gminy Jedwabno nie odniosła żadnych obrażeń i była trzeźwa.

Po godzinie 17:00 policyjny patrol interweniował na drodze krajowej numer 57 w pobliżu miejscowości Siódmak, gdzie doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Mundurowi ustalili, że kierujący pojazdem marki Opel 48-latek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu, w wyniku czego doszło do zderzenia bocznego z pojazdem marki Ford, którym kierował 34-latek ze Szczytna. Uczestnicy zdarzenia nie potrzebowali pomocy medycznej, a kierujący byli trzeźwi. Funkcjonariusze nałożyli mandat karny na mieszkańca gminy Szczytno w kwocie 1500 złotych oraz 10 punktów karnych.

(ep)