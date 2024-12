Niebiescy Mikołaje z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie odwiedzili rodziny poległych policjantów

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy i idealny czas, aby odwiedzić i obdarować prezentami rodziny poległych funkcjonariuszy. Policjantki oraz policyjny Mikołaj na czele z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie, w wigilijny poranek (24.12.2024 r.) odwiedzili wdowy i sieroty po poległych policjantach, którzy każdego dnia działali na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa.Dzięki zebranym funduszom przez policjantów i pracowników cywilnych szczycieńskiej komendy, funkcjonariuszom udało się chociaż w małym stopniu spełnić marzenia trójki dzieci. Tego dnia było mnóstwo uśmiechu, radości i podarunków, które wręczali policjanci wraz z Mikołajem.Ogromne emocje towarzyszyły zarówno mundurowym, jaki i rodzinom poległych policjantów. Służyć, pomagać.. i spełniać marzenia tych, którym życie nie szczędziło smutków to motto, które towarzyszyło dzisiaj funkcjonariuszom. Każdy policjant wie, że niesienie pomocy innym daje ogromną satysfakcję, a uśmiech na twarzy uradowanych dzieci to największa nagroda, jaką mogli za swój dar dobroci otrzymać.