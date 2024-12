Wigilia rozpoczyna się od przełamania opłatkiem

Z Wigilią i świętami Bożego Narodzenia wiąże się najwięcej przepowiedni pogodowych. Deszcz 24 grudnia zwiastować ma nadejście wyjątkowo mroźnej zimy. Gdyby jednak w "dzień Adama i Ewy mróz i pięknie, zima wcześnie pęknie". W Wigilię nie wolno się też sprzeczać, kłócić ani płakać, bo niezgoda i smutek będą często gościły w naszym domu przez cały następny rok.Żeby kolejnych 365 dni było radosnych, trzeba umyć się rano w zimnej wodzie i natrzeć zęby czosnkiem, dzięki czemu nie będą nas bolały przez cały rok. Potem zjeść kromkę chleba maczanego w miodzie z odrobiną wódki, co zapewnić ma nam dostatek jedzenia i picia. Warto także uważać na swoje zdrowie. Jeśli w Wigilię zachorujemy lub skaleczymy się, czekają nas problemy zdrowotne. Ale jeśli tylko raz kichniemy, będziemy cieszyć się dobrym zdrowiem.

Wieczerza wigilijna w tradycji polskiej rozpoczyna się wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdki. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, która ukazała się trzem Mędrcom ze Wschodu i oznaczała narodziny Jezusa. Według tradycji, dopiero gdy ona zabłyśnie możemy podzielić się opłatkiem i usiąść do wigilijnego stołu. Zwyczajowo przyjmuje się, że na wigilijnym stole powinno znaleźć się 12 różnych potraw. Główną potrawą wigilijną polskiej kuchni jest ryba, w szczególności karp. Ponadto, tradycyjne polskie wigilie obfitują w potrawy takie jak barszcz czerwony z uszkami, barszcz z grzybami, kapustę z grochem, różne rodzaje pierogów, czy kompoty z suszonych owoców. W niektórych rejonach, bardzo popularnym daniem wigilijnym jest również kutia, kluski z makiem i kasza z suszonymi śliwkami. Jedna z tradycji mówi także, że należy spróbować wszystkich potrwa znajdujących się na stole wigilijnym, by zapewnić sobie szczęście przez cały rok.

Wielu z nas wierzy, że wystarczy przestrzegać kilku wskazówek, by zapewnić sobie pieniądze, szczęście i uśmiech w nadchodzącym roku. Oto kilka z nich:

- Należy zjeść wszystkie wigilijne potrawy lub przynajmniej ich spróbować. W ten sposób w następnym roku niczego nam nie zabraknie.

- Pod talerz wigilijny należy wsunąć monetę. Gwarantuje ona pomyślność finansową. Aby pieniądze się nas lepiej trzymały powinniśmy schować ususzoną łuskę z wigilijnego karpia do portfela i trzymać ją przez cały rok.

- Jeżeli w dzień wigilijny pierwszy przekroczy próg naszego domostwa mężczyzna, wszyscy domownicy będą cieszyć się szczęściem przez cały rok. Przekroczenie progu przez kobietę wróży pecha.

- Nie szyjmy, nie naprawiajmy nic w ten wyjątkowych dzień, ponieważ kolejny rok upłynie nam na ciągłych poprawkach i naprawianiu wszystkiego.

- W miarę możliwości oddajmy wszystkie pożyczone rzeczy i pieniądze, w przeciwnym razie przez cały rok będziemy popadać w długi.