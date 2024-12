Policjanci ze szczycieńskiej jednostki apelują o przekazywanie informacji na temat zaginionego Krzysztofa Kobusa z gminy Rozogi

Policjanci ze Szczytna prowadzą poszukiwania zaginionego 46-letniego mężczyzny. Krzysztof Kobus w dniu 20.12.2024 r. miał wsiąść do autobusu w miejscowości Dortmund, a następnie przyjechać do Polski. Mężczyzna do tej pory nie przyjechał do rodziny ani nie kontaktował się z nią. Każdy, kto posiada informacje mogące przyczynić się do odnalezienia mieszkańca gminy Rozogi, proszony jest o skontaktowanie się z najbliższą jednostką policji.