Dwa bezpodstawne wezwania w ciągu kilku godzin

Numer alarmowy 112, jak sama nazwa na to wskazuje, służy do informowania o sytuacjach kryzysowych, w których zagrożone jest zdrowie, życie lub mienie. Niestety, w ostatnim czasie szczycieńscy policjanci odnotowali wzrost liczby bezpodstawnych zgłoszeń. W ostatniej dobie dwie osoby wezwały policję w nieuzasadnionych przypadkach, za co zostały ukarane mandatami karnymi.