Oszuści nie robią sobie przerwy świątecznej. 50-latka straciła 15 tysięcy złotych w wyniku działań przestępców

Zamieszanie związane z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia może uśpić naszą czujność. Opłacanie rachunków w „międzyczasie”, kupowanie prezentów przez Internet i pośpiech mogą spowodować, że nie zauważymy działań oszustów. Apelujemy o zwracanie uwagi na to, co robimy w Internecie oraz komu podajemy nasze dane osobowe podczas rozmów telefonicznych. We wtorek mieszkanka gminy Szczytno straciła 15 tysięcy złotych w wyniku oszustwa „na pracownika banku”.

We wtorek (17.12.2024 r.) wieczorem do szczycieńskiej jednostki stawiła się mieszkanka gminy Szczytno, która opowiedziała funkcjonariuszom o przestępstwie, którego stała się ofiarą. Do 50-latki zadzwoniła kobieta, która przedstawiła się jako pracownik banku. Rozmówczyni wprowadziła w błąd pokrzywdzoną, w wyniku czego mieszkanka gminy Szczytno wygenerowała i przekazała kody Blik rzekomej „pracownicy banku”. Z konta bankowego 50-latki zniknęło 15 tysięcy złotych. Policjanci pionu kryminalnego prowadzą czynności w tej sprawie.



Przypominamy!

- Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej obca nam osoba próbuje zdobyć nasze dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia) lub numer konta bankowego albo kody Blik, natychmiast zakończmy połączenie.

- Pamiętaj, że żaden policjant, prokurator lub inny pracownik jakiejkolwiek instytucji nie przychodzi do miejsca zamieszkania, aby odebrać nasze oszczędności w celu ich zabezpieczenia! Jedyną instytucją, która zabezpiecza środki pieniężne jest bank, do którego musimy sami się udać, aby ulokować nasze pieniądze.

- Nie klikaj w podejrzane linki, które są zawarte w wiadomościach, np. link do uiszczenia brakującej kwoty za przesyłkę.

- Żaden pracownik banku lub policjant nie będzie żądał przelania pieniędzy na inne konto. Nie będzie także namawiał do przekazania danych wymaganych do zalogowania w aplikacji banku.

- Nie otwieraj drzwi osobom, których nie znasz. Jeżeli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji, np. banku, elektrowni, administracji, kominiarz itp. upewnij się telefonicznie, czy taka wizyta była zaplanowana. Zazwyczaj takie wizyty są zaplanowane wcześniej.

-Jeżeli musisz wpuścić obcą osobę do domu, najlepiej, aby obecny był wtedy inny członek rodziny lub sąsiad. Nie zostawiaj takiej osoby samej w pomieszczeniu nawet na chwilę!

