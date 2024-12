Przewoził samochodem 250 kilogramów nielegalnego tytoniu. 62-latek został zatrzymany przez szczycieńskich policjantów

Szczycieńscy funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej przy ulicy Partyzantów w Szczytnie samochód osobowy marki Mercedes. Za kierownicą pojazdu siedział 62-letni mieszkaniec powiatu olsztyńskiego.Podczas kontroli samochodu policjanci ujawnili worki, z których wydobywał się zapach tytoniu. Po sprawdzeniu zawartości przewożonych worków okazało się, że znajdowała się w nich krajanka tytoniowa. Mundurowi zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do komendy w Szczytnie, gdzie został osadzony w policyjnym areszcie.